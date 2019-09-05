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الفيوم يفوز بثلاثية على العياط استعدادا للقسم الثاني

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:17 م
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الفيوم يفوز بثلاثية على العياط استعدادا للقسم الثاني
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محمد الحسيني
 
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حقق الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب منتجع الاسيوطى سبورت .

واحرز أهداف الفيوم كلا من عمرو الفيومى وأحمد عبد الباقة وعباس ماهر .

وخلال المباراة حرص حسين عبد اللطيف المدير الفنى للفريق على إشراك العديد من العناصر بجانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا .

وكان الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش.

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