التطوير العقاري: الدولة لا تربح من مشروعات الإسكان الاجتماعي (فيديو)



وأشار "حسنين"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن معدل نمو القطاع العقاري خلال الفترة الماضية كان أعلى من معدل نمو الناتج القومي، مما يؤكد أن القطاع العقاري في مصر صحي.



وأوضح أننا نحتاج نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة سنويًا، مؤكدًا أن الطلب على العقارات مستمر نظرا للزيادة السكانية السنوية، منوهًا بأن الطبقة المتوسطة تقبل على شراء الوحدات السكنية وتزيد سنويًا بمعدل 155 سنويًا.



وأكد أن الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي ليحصل المواطن عليها بسعر مناسب، معقبا: "الدولة لو مش بتخسر في هذه الوحدات.. فهى مش بتكسب منها"، وذلك نظرًا لأن الدولة لها دور اجتماعي ناحية المواطن.



وبحسب تصريحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فأنه في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة آمنة وكريمة لأهالي وسكان المناطق غير الآمنة، على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من إنشاء 250 بيتا ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2 وكذا 600 وحدة سكنية بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة، ويتم حاليا التنسيق للبدء في تسكين الأهالي بالوحدات الجديدة.



وأكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد ضخم من الوحدات السكنية التى أنشأتها الدولة لسكان المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات المعنية لبدء تسكين المستحقين على الفور، مشددا على أنه لن يسمح بالحصول على هذه الوحدات سوى للمستحقين، كما ستتم أعمال المتابعة الدورية للوحدات، بهدف التأكد من عدم التصرف فيها، وكذا ضرورة الحفاظ عليها، فالدولة استثمرت المليارات فى هذا المشروع الاجتماعى الضخم، الذى حقق أحلام عشرات الآلاف فى الحصول على وحدة سكنية لائقة، والتمتع بحياة كريمة، ولذا نحن حريصون كل الحرص على وصول الوحدات لمستحقيها، وكذا الحفاظ عليها.



قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قطاعي البنوك والعقارات كانوا أساس الاقتصاد المصري بعد ثورة 2011.