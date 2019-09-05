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"الصحاف": الخارجية العراقية وقعت مذكرة مع الجامعة العربية لإعفاء العراق من مديونياته

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:00 م
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الصحاف: الخارجية العراقية وقعت مذكرة مع الجامعة العربية لإعفاء العراق من مديونياته
أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية
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وكالات
 
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أعلن الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة تشمل إعفاء العراق من 75% من الدُيُون المترتبة عليه ضمن صناديق الدعم المُقدّمة للدول العربيّة، وجدولة المُتبقي، وتسديده لمُساهماته في مُوازنة الأمانة العامّة للجامعة العربيّة. 

يأتي موضوع إعفاء العراق من 75% من هذه الدُيُون كأحد بُنُود جدول أعمال القِمّة العربيّة في تونس التي صوّت عليها القادة العرب، ونتيجة للحراك الدبلوماسيّ الذي قامت به الوزارة، ومندوبيّة العراق في الجامعة العربيّة. 

يُضاف إلى ذلك أنّ هذه المُذكّرة كانت أحد محاور المُحادَثات التي أجراها وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في لقائه الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط ببغداد، والذي تمخّض عنه الإسراع في توقيعها، وإخراجها إلى حيّز النفاذ. 

ووقّع مُذكّرة التفاهم سعادة سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربيّة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليميّ، وسعادة السفير عبد الله سرور الجرمان رئيس قطاع الشؤون الإداريّة والماليّة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة.

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