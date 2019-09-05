بيل يرد على انتقادات جماهير ريال مدريد

علق الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني على الإنتقادات التي يتعرض لها من الجماهير المدريدية، والتي طالبت برحيله في أوقات كثيرة بسبب تراجع مستواه مع الفريق الملكي.





وقال "بيل" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الانتقادات من المشجعين؟ "أنا لا أستمع لهم لأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، انهم لا يعرفون الوضع الذي أمر فيه".





وأضاف النجم الويلزي: " صيف معقد؟ "لم يكن تأثيره كبير، لقد قضيت إجازة صيفية رائعة، كان هناك الكثير من الحديث الجيد والسيئ لكنني واصلت العمل بجد في التدريبات والأشياء التي حدثت ستظل خاصة في النادي ولكن إذا كنت تريد الاجابة فعليك إن تسأل النادي".





وبسؤاله عن ممارسته رياضة "الجولف" قال: " من الواضح أن كرة القدم هي الرقم واحد بالنسبة لي والجولف هو هواية مثل أي شخص آخر لديه هواية، إنها مجرد لعبة أستمتع به حقاً وهي ما تجعلني أهدأ عقلياً خارج الملعب".



