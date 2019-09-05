وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي جرين هيلز بالشروق (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نادي جرين هيلز بمدينة الشروق ضمن جولة تفقدية للمنشآت الرياضية.





والتقى الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة برئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بحضور مسئولي الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.





وخلال الجولة أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى المنشآت الرياضية لنادي جرين هيلز، مشيرًا إلى أنها إضافة قوية للمنشآت الرياضية المصرية





وأكد "صبحي" أنه سيسهم بشكل فعال في إعداد أجيال من الأبطال الرياضيين ترفع علم مصر في مختلف المحافل الرياضية.





وشملت الجولة التفقدية لنادي جرين هيلز ملاعب التنس، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وحمامات السباحة، وصالة الألعاب الفردية، وصالة اللياقة البدنية، والمبنى الإداري للنادي.



