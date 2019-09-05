برلماني ليبي: الغرب يحاول طمس الهوية العربية (فيديو)

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قال علي السعيدي القايدي، النائب بمجلس النواب الليبي إن الغرب يحاول أن يطمس الهوية العربية، مضيفًا: "كل ليبي الأن يشتاق للأمن والأمان".



وأوضح "القايدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه عندما وصل جماعة "المفسدين" - في إشارة إلى جماعة الإخوان- إلى حكم ليبيا طمسوا الهوية العربية؛ حيث قاموا بتغيير أسماء الشوارع في ليبيا.



وأشار إلى أن مصر كان لها دور في استرداد ليبيا، والجيش الوطني الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم؛ الذي صنع الإرهاب في بلاده، لافًتا إلى أن أحداث- ما يسمى الربيع العربي- الهدف منها طمس الهوية العربية.



ونوه إلى أن الجنوب الليبي يتعرض لمخاطر كبيرة؛ حيث يوجد مشروع استراتيجي كبير يعصف بالجنوب الهدف منه تغيير ديموجرافيا الجنوب، موضحًا أن هناك دول بعينها تبحث طمس الهوية في الجنوب.



وأوضح أن قطر وتركيا يدعمان المليشيات الإرهابية، ويريدون تمزيق النسيج الوطني، وهو ما يرفضه الشعب الليبي، لافتًا إلى أن الجيش الوطني بدأ في استرجاع الجنوب لحاضنة الوطن الليبي.



يذكر أن حالة الفوضى التي شهدتها ليبيا منذ أحداث 2011، ساعدت في انتشار فصائل عسكرية ومليشيات إفريقية داخل الأراضي الليبية عامة، مستغلين تفاقم التوترات الأمنية، واستمرار الانقسامات ما بين صفوف الليبيين.ونالت المنطقة الجنوبية النصيب الأكبر من الأوضاع المتردية، بعدما ترسخت أقدام قوات وعناصر أجنبية تقاتل من أجل السيطرة على أهم النقاط الاستراتيجية ومنافذ التهريب بها؛ إذ أن الصراع بجنوب ليبيا لم يعد مقتصرًا على الليبيين فحسب، ولكن تداخلت فيه فصائل أجنبية، وأصبحت هناك حالة من تشابك التحالفات.



