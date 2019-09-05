طرح كتاب "العراق ما بين سطور" لـ قاسم عبد الكريم.. تعرف على الكاتب (صور)
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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الفجر الفني
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يستعد الصحفي والإعلامي العراقي قاسم عبد الكريم عضو نقابة الصحفيين العرب، لإصدار كتاب بعنوان "العراق ما بين سطور" وسيتم طرحه قريبًا.
الكتاب يقع في 300 صفحة من الحجم الكبير، وهو صادر عن دار دجلة للنشر والتوزيع، ومن المقرر طرحه قبل معرض الرياض الدولي للكتاب والذي سيقام في في شهر مارس من كل عام لمدة عشرة أيام في مركز المعارض بمدينة الرياض، تحت إشراف وتنظيم وزارة الإعلام.
ويشرح "عبد الكريم"، في الكتاب دور العراق الرئيسي في محاربة الإرهاب، ويؤكد على عودة العراق إلى دوره الرائد عالميا، ويكشف عن ثقل العراق وهيبته في المنطقة العربية والمجتمع الدولي بأكمله.
يذكر أن الصحفي والإعلامي قاسم عبد الكريم من مواليد ١٩٩٨ بمدينة أم قصر بالعراق، ونال عدد من التكريمات وشهادات تقديرية من داخل العراق وخارجه.
قاسم عبد الكريم يقدم ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب
وكان قاسم عبدالكريم، قدم ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب، والتي تهدف الي تأهيل عدد من الخريجين لفنون وشكل الاعلام والتقديم والاعداد وكيفية صنع المحتوي.
وقال قاسم عبدالكريم، إنه استعد للعمل على الورشة في عدد من الدول العربية، وذلك بالتعاون مع إعلامين كبار، مشيرا الي أنه بدأ جولة من مصر بالإضافة لعدد من الدول العربية، موضحا أن اختيار البداية كان لمصر لأنها بلد الاعلام مشيرا الي أن هناك كثير من المفاجآت التي سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة والخاصة بتلك الورشة.
وكانت للصحفي والإعلامي العراقي قاسم عبد الكريم، عضو اتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين العراقيين، تصريحات بأن العالم العربي يمر بمنعطف خطير في تلك الفترة، وأن على الجميع التكاتف لمواجهة كافة التحديات، والقضاء على الفتن في هدد من الدول، ومواجهة الإرهاب بمنتهى الحسم والقضاء عليه بشكل كامل.
قاسم عبد الكريم: الصحافة بكافة أشكالها تحمل على عاتقها دور كبير
وأضاف "عبد الكريم"، أن الإعلام والصحافة بكافة أشكالها تحمل على عاتقها دور كبير، وأنها شريكة مع دولها في تحمل مسئولية مواجهة الإرهاب، من خلال الدور التوعوي الذي يقوم به الإعلام من صحافة وراديو وتليفزيون وصفحات السوشيال ميديا الخاصة بكافة الهيئات ووسائل الإعلام.
قاسم عبد الكريم يدعو لعقد اجتماع لنقابات الصحافة العربية
ودعى قاسم، كافة نقابات الصحافة في العالم العربي لعقد اجتماع في أقرب وقت، لبحث كيفية مساندة ودعم الدول العربية في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هي فترة إعلام الحرب وإعلام المسئولية.
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