طرح كتاب "العراق ما بين سطور" لـ قاسم عبد الكريم.. تعرف على الكاتب (صور)

يستعد الصحفي والإعلامي العراقي قاسم عبد الكريم عضو نقابة الصحفيين العرب، لإصدار كتاب بعنوان "العراق ما بين سطور" وسيتم طرحه قريبًا.





الكتاب يقع في 300 صفحة من الحجم الكبير، وهو صادر عن دار دجلة للنشر والتوزيع، ومن المقرر طرحه قبل معرض الرياض الدولي للكتاب والذي سيقام في في شهر مارس من كل عام لمدة عشرة أيام في مركز المعارض بمدينة الرياض، تحت إشراف وتنظيم وزارة الإعلام.





ويشرح "عبد الكريم"، في الكتاب دور العراق الرئيسي في محاربة الإرهاب، ويؤكد على عودة العراق إلى دوره الرائد عالميا، ويكشف عن ثقل العراق وهيبته في المنطقة العربية والمجتمع الدولي بأكمله.





يذكر أن الصحفي والإعلامي قاسم عبد الكريم من مواليد ١٩٩٨ بمدينة أم قصر بالعراق، ونال عدد من التكريمات وشهادات تقديرية من داخل العراق وخارجه.





قاسم عبد الكريم يقدم ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب

وكان قاسم عبدالكريم، قدم ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب، والتي تهدف الي تأهيل عدد من الخريجين لفنون وشكل الاعلام والتقديم والاعداد وكيفية صنع المحتوي.