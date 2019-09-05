"الصحة" توجه رسالة عاجلة لمن تم علاجهم من فيروس سي

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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة تهيب الموطنين الذين اكتشفوا أنهم لديهم فيروس سي في الحملة، وبدأوا العلاج سواء في الوزارة أو في عيادات خاصة، بالتوجه إلى المراكز لاستخراج شهادة الشفاء، معلقًا: "نحتاج أن نطمئن على المواطنين".



وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن هناك بروتوكول آخر لاستكمال العلاج حتى يصل المريض إلى الشفاء الكامل، متابعًا: "نحتاج أن نعلن مصر خالية من فيروس سي، وهذا سيكون إنجازًا".



وأكد أن شهادة الشفاء من الأوراق الهامة لراغبي العمل في الخارج، لافتًا إلى أنهم سيعطوا شهادة الشفاء لمن تلقوا العلاج خارج المراكز التابعة لوزارة الصحة.



وأشار مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن نسبة الشفاء من فيروس سي باستخدام بروتوكولات العلاج الحالية تخطت 98.8%، موضحًا أنهم اكتشفوا 2 مليون و200 ألف مواطن مصاب بأجسام مضادة، و70% منهم ثبت إصابتهم بفيروس سي، وأن 80% منهم كانت حالاتهم تسمح بالعلاج وليست متأخرة للغاية.



وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن استمرار فحص طلاب العام الأول الجامعي من فيروس "سي" فى جميع الجامعات بالتزامن مع إجراء الكشف الطبى للملتحقين الجدد بها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة"، للقضاء على الفيروس والأمراض غير السارية.



وأوضحت الوزارة أنه يتم سحب عينات من الطلاب، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "سي"، لافته إلى أن المبادرة تستهدف مسح جميع طلاب العام الأول الجامعي فى جميع الجامعات المصرية، مع تحويل جميع الطلاب المصابين إلى المراكز الطبية لاستكمال الفحوصات والحصول على العلاج بالمجان.



وأضافت أن المبادرة تهدف للقضاء المبكر للمرض وعلاجه من أجل الحفاظ على مستقبل الجيل الحالي وتمتعهم بأفضل صحة، الأمر الذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة.

