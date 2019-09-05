"الصحة": 98.8% نسبة الشفاء من "فيروس سي" (فيديو)

Advertisements

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن نسبة الشفاء من فيروس سي، في حملة 100 مليون صحة تخطت الـ98.8%



وتابع "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن الحملة اكتشفت 2.2 مليون مواطن مصاب بأجسام مضادة، و70% من المصابين فقط تبين إصابتهم بفيروس سي، و80% من الحالات المصابة لم تكن حالتهم سيئة، ولذلك حصلوا على علاج فيروس سي، ونسبة الشفاء لمن حصلوا على العلاج وصلت لـ98.8%، أما الحالات المتأخرة فسيتم أعداد برتوكول علاج آخر لعلاجهم بإذن الله.



وناشد المواطنين بالتقدم للحملة لإعداد تحليل فيروس سي للإطمئنان على عدم اصابته بفيروس سي، معقبًا: "مهم جدًا الإعلان إن مصر أصبحت خالية من فيروس سي، وهذا سيعد انجازًا عالميًا".



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في مكافحة فيروس سي، ومن المؤكد أن هذه الاشادة من هذه المؤسسة العالمية لم يكن مجاملة، لافتَا إلى أن حملة 100 مليون صحة لم تتضمن فقط الكشف عن فيروس سي، ولكنها امتدت للكشف عن السمنة والسكر والضغط، وهذه الأمراض هي المسؤول عن 84% من أسباب الوفاة في مصر.



جدير بالذكر أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد توجهت بالشكر لمصر لما تقدمه من خدمات صحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيدةً بما تقدمه مصر من مبادرات صحية منها: تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافةً إلى 100 مليون صحة.

هذا وقد حذرت حملة "100 مليون صحة"، من قلة حركة الأطفال وتركهم لفترة طويلة أمام التلفزيون.



وقال الحملة في منشور توعوي لها، اليوم الجمعة: "قلة حركة طفلك والفُرجة على التليفزيون لفترة طويلة ممكن يأثروا على صحته بشكل سلبي، لأنها ممكن تصيبة بالسمنة اللي بدورها هتسببله أمراض خطيرة وتهدد صحته، وتأثر كمان على تركيزه وذاكرته وقدرته على التعلم".



ووجهت رسالة للأمهات: "عشان كده متحاوليش تتهاوني فى صحة ابنك وابعديه عن أي عادات غير صحية".

