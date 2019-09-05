كيف واكبت الهيئة العربية للتصنيع التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المتجددة؟

وضعت الهيئة العربية للتصنيع خطة متكاملة لتصميم وتصنيع توربينات الرياح ومعدات الطاقة الشمسية وفي عام 2009 بدأت الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ استراتيجية أعمالها التي تركز على توفير سوق لها من خلال انشاء مصانع للتجميع المحلى لاجزاء محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح جنبًا إلى جنب مع تقديم خدماتها الفنية.





وفى يوليو 2013 قامت الهيئة العربية للتصنيع بتأسيس "الشركة العربية للطاقة المتجددة" لدعم وزيادة نشاطها فى هذا المجال وعينت المهندسة غادة محمد الجندى كمدير التنفيذى للشركة ومستشار مدير عام الهيئة.





وتتلخص مجالات عمل الشركة في تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مزارع توربينات الرياح والمزارع الشمسية فى كافة الأنظمة والتطبيقات (محطات مستقلة إنارة ضخ مياه تحلية مياه البحر ... ) وإنتاج الألواح الشمسية الفوتوفولتية، وإنتاج توربينات الرياح عالية القدرة، وتقديم الدراسات الفنية والإستشارات الهندسية المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.





ومن أهم أنشطة الشركة إنتاج الألواح الشمسية بقدرات مختلفة بطاقة إنتاجية سنوية (52) ميجاوات من خلال خط الإنتاج الذى تم إفتتاحة بالشركة فى يونيو 2015، وتصميم وتنفيذ محطات شمسية أرضية وأعلى المبانى داخل وخارج جمهورية مصر العربية بما يزيد عن (95) محطة شمسية متصلة بالشبكة القومية، وعدد (65) محطة غير متصلة بالشبكة بقدرة إجمالية تزيد عن (8) ميجاوات.





الي جانب تصميم وتنفيذ أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بما يزيد عن (2500) عامود بالعديد من محافظات الجمهورية، وتنفيذ عدد (8) منظومات رى بالطاقة الشمسية لصالح وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ووزارة التضامن الإجتماعى بإستخدام طلمبات غاطسة وسطحية بقدرات مختلفة.





الجدير بالذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل فى المجالين العسكرى والمدنى، وتنفرد بكونها الأولى من نوعها من حيث تصنيع الطائرات فى مصر والوطن العربى وذلك لإنضمام مصنع الطائرات للهيئة منذ نشأتها، بعد إنتاج ثلاث طرازات للطائرات "الجمهورية، القاهرة 200، والقاهرة 300"، فضلا عن تصميم وتصنيع العربات المدرعة "فهد" والعربات العسكرية "جيب" والعديد من الأسلحة والصواريخ والمعدات الإلكترونية وضفائر الطائرات.





كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالعديد من المشروعات العملاقة فى المجال المدنى، وخاصة مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع، فتقوم الهيئة بإنتاج محطات تحلية مياه البحر وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الآبار والصرف الصحى والصرف الصناعى، كذلك تصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية طاقة الرياح).



