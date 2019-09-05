السكة يتعادل مع ميجا سبورت في موقعة مثيرة وديا





تعادل فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، مع فريق ميجا سبورت بقيادة سامح العيدروس، بهدفين لكل فريق في اللقاء الودي المثير الذي أقيم اليوم على ملعب نادى السكة الحديد.





وجاءت المباراة قوية ومليئة بالإثارة والحماس وغلب عليها طابع المباريات الرسمية

وشهدت المباراة اعتراض كبير من اللاعبين على طاقم التحكيم، كما شهد اللقاء تألق اللاعب احمد سليمان الذي سجل هدفين ميجا سبورت.





انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ميجا سبورت بقيادة سامح العيدروس على فريق السكة بقيادة جمعة مشهور بهدف أحمد سليمان في الدقيقة 19 من لعبه خلفيه.





وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 16 تسجيل احمد سليمان الهدف الثاني لميجا سبورت من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.





وتمكن حازم شعيب مدافع فريق السكة من تسجيل الهدف الاول لفريق السكة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.





وفي الدقيقة 40 استطيع محمود سعيد الصقر من تسجيل هدف التعادل لفريق السكة بعد تمريرة متولى حافظ.

وخاض فريق السكة الحديد الشوط الأول بتشكيل يتكون من: ابراهيم شعللها ،حازم شعيب،مصطفى جلال، محمود أكمل، متولي حافظ،محمد عاطف،طة زين، محمد رمزي، يوسف عطا، محمد عبد الرحيم ريعو، ياسر رضا، وإشترك في الشوط الثاني كلا من: محمد منتصر،احمد خالد، احمد عبد المنعم كشرى، محمود سعيد الصقر.





بينما مثل فريق ميجا سبورت:رجب محمود، أحمد السيد، أحمد أبو مصطفى،محمد سعد، جمال اللبان، محمد خيرى، خالد المغربى، حسن أمين، أحمد سليمان،رضا الترعاوى، محمد حسن، بينما اشتراك في الشوط الثاني كلا من: محمد عبد الله،شادى اسماعيل،حسن ديالو، مصطفى عبد المحسن، مجدى عبد السلام، اكرامى عاشور، مجدى صبري.





وادار اللقاء تحكيمي الحكم مصطفى عثمان حكم ساحة، محمد فؤاد مساعد أول، باسم جابر مساعد تانى.





ويضم الجهاز الفني للفريق السكة الحديد كلا من جمعة مشهور مديرأ فنينأ ،كمال اليمني مدرب عام ، احمد صوابى مدربا، إيهاب بتيا مدرب مساعد، محمد السيد مدرب حراس مرمى، محمد عبد العال طيب،وليد نصار اخصائي علاج طبيعي،حسين ابراهيم مدلكا، محمد جمال جمعة مدير إدارى.





بينما جهاز فريق ميجا سبورت بقيادة سامح العيدروس مديرا فنيا، هانى أبو الفضل مدرب عام،احمد الزهيري مدرب،جابر الجرايحى مدرب حراس مرمى، خالد النجار طيب،محمد أبو قمصان مدير إدارى، مخلص العسكري إدارى، محمد عاطف مدير شؤون اللاعبين.





وتعاقد ميجا سبورت مع 9 لاعبين وهم:حسن جميل،مجدى وحيد، محمد علي ، محمد حسن، محمد أحمد حسين، أحمد ابو مصطفى، جمال اللبان، رجب محمود حارس مرمى، والافريقى حسن ديالو .



