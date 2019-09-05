مفاجأة.. جوارديولا أحرج إدارة برشلونة!
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:50 م
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منى العوضي
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كشفت قناة 'TV3' الكتالونية، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل حيثُ رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب غير رسمي من إدارة نادي برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.
وقالت القناة الكتالونية أن نادي برشلونة قد عرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو على مسؤولي مانشستر سيتي ولكن بيب جوارديولا بدوره قد رفض فكرة التعاقد مع اللاعب.
وأوضحت القناة الكتالونية أن بيب جوارديولا لم يكن لديه أي نية للتعاقد مع فيليب كوتينيو هذا الصيف ولم يهتم بالبرازيلي أبداً رغم معرفته بجودة اللاعب فنياً ولكنه رأى أنه لن يناسب فريقه لذلك رفض عرض برشلونة.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عرض برشلونة لم يكن رسمياً، لذلك بعد رفض جوارديولا اتجهوا للبحث عن أي نادٍ آخر للتخلص من خدمات البرازيلي الدولي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون تماماً أنه صعب جداً بيع كوتينيو بمبلغ 100 مليون يورو لذلك فكروا في انتقاله لأي نادٍ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وتواصل نادي بايرن ميونيخ مع مسؤولي برشلونة وتوصلوا لاتفاق لضم فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد دفع مبلغ 8.5 مليون يورو، ويمكنهم بعد ذلك شراءه مقابل 120 مليون يورو.
وينال فيليب كوتينيو ثقة جماهير بايرن ميونيخ وزملائه في الفريق حتى أن روبرتو ليفاندوفسكي قد أشاد بزميله المنضم حديثاً من برشلونة قائلاً: "قد يكون كوتينيو هو الأساس والأفضل، خاصةً في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020".
والجدير بالذكر أن فيليب كوتينيو قد انضم إلى برشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول الانجليزي في عقد يمتد حتى 2023 وخاض مع الفريق الكتالوني في جميع البطولات 76 مباراة وسجل البرازيلي خلالهم 21 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة.
وحصد البرازيلي فيليب كوتينيو خلال تواجده مع برشلونة بطولات؛ "الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا"، لكنه لم يقدم المستوى المعروف عنه والذي ظهر به بقميص نادي ليفربول الانجليزي قبل مجيئه إلى النادي الكتالوني حتى أن المدرب إرنستو فالفيردي قد منح الفرصة للجناح الشاب عثمان ديمبيلي وظل البرازيلي على دكة البدلاء في بعض المباريات.
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