الصور الأولى لانهيار عقار مكون من 4 طوابق في الدقهلية

حصلت "الفجر" على مجموعة صور لانهيار عقار مكون من 4 طوابق في قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية ولا يزال التعامل مع الانهيار مستمر لرفع الأنقاض.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة مدير الأمن اللواء فاضل عمار والأجهزة التنفيذية برئاسة المتولى عبد العال رئيس مجلس مركز ومدينة أجا وسعد عبد الله مسئول العلاقات العامة بمجلس مدينة أجا، وهرعت سيارات الإنقاذ البرى ورجال الحماية المدنية والإسعاف وقوة من مركز شرطة أجا، وقيادات رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا، إلى مكان الانهيار لمعاينة أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مسنة في الدور الأرضي من العقار.





وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بالدقهلية بانهيار عقار مكون من طوابق بقرية ميت العامل، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ملك المواطن عادل العدوي الطنبولي وجار البحث عن كاميليا الشهيدي القاطنة بالدور الأرضى والبالغة من العمر 65 سنة زوجة صاحب المنزل.





وأكدت مصادر أن المنزل به 3 أسر من بينهم أسرة خارج البلاد وأن أفراد الأسرتين فروا خارج المنزل حال شعورهم بهتزازه.





وكشفت المعاينة المبدئية أن الانهيار جاء بالدور الأرضي وحدث سقوط رأسي للطوابق الثلاثة على المنزل المجاور ولا زال رجال الإنقاذ تبحث عن العجوز بالدور الأرضي.





انتقل مدير امن الدقهلية اللواء فاضل عمار ورئيس مجلس مركز ومدينة أجا إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى ميت العامل.





بدأت الواقعة بتلقى مدير امن الدقهلية اللواء فاضل عمار تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائى بالدقهلية يفيد بانهيار عقار مكون من طوابق بقرية ميت العامل وهرعت سيارات الإنقاذ البرى ورجال الحماية المدنية والإسعاف وقوة من مركز شرطة أجا وقيادات رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا إلى مكان الانهيار.





وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ملك المواطن عادل العدوي الطنبولي وجارى البحث عن السيدة كاميليا الشهيدي القاطنة بالدور الارضى والبالغة من العمر 65 سنه زوجة صاحب المنزل، وأكدت مصادر أن المنزل به 3 أسر من بينهم اسر مغادرة خارج البلاد وان أفراد الأسرتين فروا خارج المنزل حال شعورهم بالاهتزاز.



