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ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقة جديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:45 م
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ريال مدريد على أعتاب خسارة صفقة جديدة
ريال مدريد
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علاء خليف
 
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تتوالي الصدمات على مجلس إدارة نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، بشأن الصفقات الذي يرغب في إبرامها خلال الفترة المقبلة، وبعد فشل النادي في التعاقد مع بعض أهدافه الصيفية مثل الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ومواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أصبح النادي على أعتاب خسارة صفقة جديدة.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن نادي سبورتنج لشبونة اقترب بقوة من تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز، والذي كان قريبًا من الرحيل إلي صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن تعثرت المفاوضات لضمه.

 عقد اللاعب الجديد برونو فيرنانديز مع سبورتينج لشبونة قد يحتوي على شرط يمنعه من الانتقال إلى نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة، مما يؤكد ابتعاد اللاعب عن النادي الملكي بنسبة كبيرة في المرحلة القادمة، ويجب على إدارة الريال البحث عن صفقات أخري لتدعيم صفوف الفريق الصيف المقبل، خاصة وأن النادي لم يضم من النجوم الكبار في ملاعب أوروبا هذا الصيف سوي البلجيكي إيدين هازارد، والذي تعرض للإصابة قبل إنطلاق الموسم الحالي ويغيب عن مباريات الفيق.

الجدير بالذكر أن "فيرنانديز" يحظي بإهتمام العديد من الأندية التي ترغب في ضمه منها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وتوتنهام.

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