الجمعية المصرية لمرضى السكر: "متقلقوش.. عندنا احتياطي من الأنسولين"



وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن الأنسولين مدعوم من الدولة بمبالغ كبيرة حتى يظل على نفس سعره، منوهًا بأن القيادة السياسية تدرك أن الأنسولين هام لكل مريض سكر، ولا يوجد نية أو اتجاه لرفع سعره.



وأكد أن هناك شركات تصنع الأنسولين في مصر وبنفس جودته العالمية، مضيفًا: "مينفعش الأنسولين ميكنش موجود.. متقلقوش عندنا احتياطي".



هذا وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الصادر، اليوم الخميس، لرصد الشائعات والرد عليها، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية.



ونفت وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.



وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏، مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.



وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150-02).





نفى الدكتور ياسر سعيد، عضو الجمعية المصرية لمرضى السكر، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الانسولين، موضحًا أن الأنسولين من السلع الاستراتيجية ومرتبط بحياة الإنسان وليس رفاهية.