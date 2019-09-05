حقيقة تعرض مصر لأمطار وسيول خلال سبتمبر

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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لأمطار وسيول خلال شهر سبتمبر، مؤكدًا أنها شائعة، متابعًا: "كلام مش مظبوط".



وأوضح "عبد العال"، خلال برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الشائعة كانت تستهدف يوم الخميس، لافتًا إلى أن اليوم الخميس درجات الحرارة ارتفعت درجتين، مؤكدًا أنه حديث غير علمي وعاري تمامًا من الصحة.



وتابع: "ندخل على فصل الخريف، وهذه الشائعة تتحدث عن سمات فصل الربيع وليس الخريف؛ لأنه فصل من الفصول الانتقالية"، مستكملًا: "سنخرج بيان تحذيري يوم الأحد المقبل"، لافتًا إلى أن هذا البيان يخرج قبل فصل الشتاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقباله.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك هبوطًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، متابعًا: "الجو في الفترة المقبلة سيكون جيدًا، ولا يوجد تقلبات جوية".



الهيئة العامة للأرصاد، نشرت بيانًا حول حالة طقس اليوم الخميس الموافق 5سبتمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأوضح البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب منخفضة ومتوسطة علي السواحل الشمالية.



ولفت إلى أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 24-36

الاسكندرية23-32

السلوم23-32

الاسماعلية 22-36

رفح 23-31

كاترين 18-31

الفيوم 24-36

سوهاج28-38

اسوان40

حلايب 30-34

شلاتين 28-36



هذا وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ بداية شهر سبتمبر، موضحًا أن هناك نشاطا للرياح يساهم في انخفاض نسب الرطوبة عن شهر أغسطس الماضي، ويساهم في جعل الشبورة المائية خفيفة إلى حد ما.



وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن هذا الاستقرار الذي نشهده في الأحوال الجوية ثابت معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.