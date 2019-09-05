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أبناء الجنوب يحتشدون بشارع مدرم لإحياء مليونية الوفاء للإمارات فى عدن

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:24 م
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أبناء الجنوب يحتشدون بشارع مدرم لإحياء مليونية الوفاء للإمارات فى عدن
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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إحتشد أبناء اجلنوب في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، لإحياء مليونية الوفاء لدولة الإمارات .

وتأتي مشاركة سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، إستجابة لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي لإقامة هذه الفعالية التي تتزامن مع غدر حزب الإصلاح بدولة الإمارات في إطار عملها ضمن التحالف العربي والذي أدى إلى إستشهاد العشرات من جنود الإمارات .

وتهدف هذه المليونة إلى الرد على إفترءات وأكاذيب تحاول النيْل من دور دولة الامارات العربية الشقيقة على الصعيدين الإنساني والعسكري من قبل وزراء واطراف في حكومة الشرعية وحزب الاصلاح.

ويتخلل الحفل فقرات غنائية تتضمن ريبورتاج خاص بأسم "زايد الخير"، بالإضافة إلى وصلات إنشادية، وعروض مسرحية، ولوحات استعراضية للرقص الشعبي.

وشهد شارع مدرم، مساء أمس، حفل فني وذلك في إفتتاح البرنامج الخاص بمليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع ازدياد الحشود الجماهيرية خلال الساعات القادمة ،والتي ستتوافد من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في مليونية الوفاء.

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