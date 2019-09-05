مواكب مهيبة تنطلق من شبوة باتجاه المكلا للمشاركة في مليونية الوفاء





توجهت مواكب حاشدة من ابناء محافظة شبوة صباح اليوم الخميس، الى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت للمشاركة في مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





ويشيد المشاركون في موكب شبوة بأهمية هذه المليونية، كتجسيد للوفاء والثناء والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها النبيلة، تجاه الشعب الجنوبي على مختلف الاصعدة السياسية والامنية والتنموية والانسانية، مشيرين إلى أن ابناء شبوة والجنوب عامة يثمنون هذه المواقف من دولة الإمارات الشقيقة.





وفي السياق جدد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني، تقديره للمواقف العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق والمتمثل في دعمهم السخي واللامحدود لشعب الجنوب، لافتاً إلى أن ابناء شبوة والجنوب عامة لن يكونوا الا في خندق واحد مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، ومكافحة الارهاب.





وعبر السليماني عن شكره وتقديره لابناء شبوة الذين توافدوا من كل حدب وصوب للمشاركة في مليونية الوفاء بمدينة المكلا، مع إخوانهم من ابناء محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، والتي تتزامن مع مليونية الوفاء في العاصمة عدن، والتي يشارك فيها ابناء محافظات عدن وأبين ولحج والضالع.





هذا وقد ردد المشاركين من ابناء شبوة في طريقهم للمكلاء الهتافات الثورة الجنوبية و الاناشيد الحماسية المعبرة عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الجنوبي والإماراتي.





جدير بالذكر أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، وجهت دعوة عامة لكل أبناء المحافظة للاحتشاد والزحف إلى مدينة المكلا، للمشاركة في المليونية التي تقام مساء اليوم الخميس هناك، لتقديم رسالة شكر واحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها السخي إغاثيا وعسكريا.





واختتمت قيادة انتقالي شبوة دعوتها، بتوجيه رؤساء القيادات المحلية والمراكز في مديريات شبوة، بالقيام بواجبهم على أكمل وجه وحث ابناء المديريات على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها محافظة شبوة.





وناقش لقاء عقد بمقر المجلس الإنتقالي بالمكلا الإمكانيات الطبية، والمستلزمات الضرورية التي ينبغي توافرها لتأمين الفعالية .





وأكد الكادر الطبي بالمجلس الإنتقالي عن استعداده مع عدد من زملائهم للعمل على توفير أقصى درجات التأمين الطبي للمحتشدين .





إلى ذلك أبدت مديرة مستشفى المكلا الدكتوره أبها عبدالله باعويضان، استعدادهم لتأمين الفعالية ، ووجهت بتوفير سيارة إسعاف مع طاقمها الطبي للمناوبة بالقرب من ساحة القرار قرارنا بخور المكلا، حيث ستقام الفعالية .





جدير بالذكر أن الالاف انطلقوا صوب مدينة المكلا في موكب جماهيري ضخم ومن جميع مناطق شبوة لاحياء مليونية الوفاء وذلك تجسيدا للوفاء والثناء والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفها النبيلة، تجاه الشعب الجنوبي على مختلف الاصعدة السياسية والامنية والتنموية والانسانية.



