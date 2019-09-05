الناتو: مقتل جنود أمريكيين ورومانيين في تفجير كابول

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أعلنت بعثة الدعم بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان مقتل أحد أفراد الخدمة الأمريكية وجندي روماني في التفجير الانتحاري بكابول.



ولم يذكر البيان اي تفاصيل غير انهم قتلوا في اشتباكات في العاصمة الافغانية اليوم الخميس. وتم حجب اسم الجندي الأمريكي لمدة 24 ساعة حتى يتم إخطار العائلة وفقًا لسياسة البنتاجون. كما انه لم يتم تحديد هوية الجندي الروماني.



يقول المسؤولون الأفغان إن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة صباح اليوم الخميس عند نقطة تفتيش بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين.



وأوضح رئيس مجلس مقاطعة لوغار حسيب الله ستانيكزاي إن السيارة المفخخة انفجرت أمام بوابة القاعدة في بولي علم، عاصمة مقاطعة لوغار، جنوب كابول.



ويقول المحافظ أنور خان الحقزاي انه قتل أربعة مدنيين وجرح أربعة آخرون، مضيفًا أن هذه المعلومات أولية. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.



ويأتي الانفجار بعد ساعات من تفجير انتحاري لطالبان سيارته المحملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش في كابول، خارج المجمع الذي توجد به مكاتب للأمن القومي الأفغاني. وتقول وزارة الداخلية انه قتل عشرة مدنيين على الأقل في هذا الهجوم.



تاتي الهجمات حتى أثناء وجود مبعوث أمريكي في المدينة لإطلاع الرئيس الأفغاني وغيره على الاتفاق "المبدأي" الذي توصل إليه مع طالبان بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية.



وحذرت الحكومة الأفغانية من أن الصفقة يمكن ان تحمل "عواقب غير سارة". وقال بيان صديقي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الحكومة الأفغانية تتشاطر المخاوف التي أثارها العديد من السفراء السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان.



حذر البيان المشترك للسفراء السابقين يوم الثلاثاء، من أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية الذي يتحرك بسرعة كبيرة ودون مطالبة طالبان بالوفاء بشروط معينة، مثل الحد من العنف، قد يؤدي إلى "حرب أهلية شاملة".



وكتب المستشار الرئاسي الأفغاني وحيد عمر عبر حسابه على تويتر، " تحتاج بعض تفاصيل اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة إلى نقاش ومراجعة جديين".



عرض المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا إنه يحتاج فقط إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب. انتهت الجولة التاسعة من محادثات خليل زاد مع الجماعة المسلحة في قطر في نهاية الأسبوع.



كشف خليل زاد أيضًا عن انسحاب 5000 جندي أمريكي من خمس قواعد في أفغانستان في غضون 135 يومًا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء قرابة 18 عامًا من القتال. يوجد حاليا ما بين 14000 و13000 جندي في البلاد.



تريد طالبان، وهي في أقوى حالاتها منذ هزيمتها عام 2001 من قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، مغادرة جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي من أفغانستان على الفور، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى الانسحاب في مراحل من شأنها أن تعتمد على تلبية طالبان لشروط معينة من هذا القبيل. كحد من العنف.



كما تسعى الولايات المتحدة للحصول على ضمانات من طالبان بأنها لن تسمح لأفغانستان بأن تصبح ملاذًا يمكن للجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة والشركة المحلية التابعة لجماعة الدولة الإسلامية شن هجمات عالمية عليه.



وقال البيان الأفغاني الجديد "إن حكومة أفغانستان تدعم أي تقدم في عملية السلام ينتج عنه سلام حقيقي ومستدام ونهاية للعنف في البلاد"، لكنه طلب توضيحات "حتى نتمكن من تقييم شامل للتهديدات المحتملة ومنعها. "



