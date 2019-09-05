ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:21 م
Advertisements
ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس
بورصة الكويت
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
إنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بالتزامن مع صعود  6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا 5.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5955.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4793.53 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 147 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 5418 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.05%.
 
وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.59%، تلاه شركة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة بنسبة 10%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.80%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.17% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 12.50%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.24%.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: آبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
1
x
13:10
2
الأردن
الفلبين
2
x
13:30
5
سوريا
سنغافورة
2
x
13:45
2
اليمن
اندونسيا
2
x
14:00
1
ماليزيا
الهند
0
x
13:30
0
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
باراجواي
كوريا الجنوبية
0
x
15:30
0
جورجيا
السعودية
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا