ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات الخميس

إنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بالتزامن مع صعود 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا 5.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5955.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحاً 1.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6547.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4793.53 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 147 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 5418 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.59%، تلاه شركة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة بنسبة 10%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.80%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.17% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 12.50%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.24%.