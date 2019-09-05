في ذكرى أربعينية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 05 سبتمبر 2019 على موكب إزاحة الستار عن لوحة شارع محمد الباجي قايد السبسي بمنطقة قرطاج، بحضور عائلة الفقيد وإطارات الجهة وأعضاء المجلس البلدي وثلّة من الشخصيات الوطنيّة.

وفِي كلمة ألقاها بالمناسبة، أثنى رئيس الجمهورية على مبادرة المجلس البلدي بقرطاج التي من شأنها تخليد ذكرى الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي في قلوب التونسيين، وهو المساهم في بناء دولة الاستقلال وإرساء أسس الجمهورية الثانية وتولّي قيادتها.

كما دعا رئيس الدولة كافة السياسيين، وتونس تعيش على وقع حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، إلى اعتبار المبادئ التي ناضل من أجلها الرئيس الراحل كإعلاء مصلحة الوطن ونكران الذات، والعمل الصادق على توحيد التونسيين حول برنامج يبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة.