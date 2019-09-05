سيرا على الأقدام.. محافظ دمياط تتجول شوارع المحافظة للاستماع للمواطنين





وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الزيارة، بضرورة رفع كفاءة المخزن الخاص بالفرع والالتزام بتخزين السلع الغذائية وفقا للمعايير والاشتراطات المتعارف عليها في هذا الشأن.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والمهندس عاطف زهران مدير مديرية الإسكان والأستاذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، أعمال رد الشئ لأصله بشارع الشيخ أصيل، برفقه اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس عاطف زهران، مدير مديرية الإسكان، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



وأبدت الدكتورة منال عوض، عددا من الملاحظات الخاصة بعملية الرصف والتى تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالاشراف عليها، حيث شددت على الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الخاصة بتنفيذ تلك الأعمال والتأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإتمام أعمال رفع محابس المياه ومطابق الصرف قبل عملية الرصف.



وخلال مرور محافظ دمياط، بشارع فكرى زاهر وميدان سوق الحسبة، أكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالإرتقاء بمنظومة النظافة بالمنطقة ورفع كافة الاشغالات الموجودة أمام المحال التجارية.



واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فادى يوسف لوقا عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا الجديد



وفى مستهل اللقاء،تقدمت المحافظ بالتهنئة له لتسلمه مهام عمله الجديد، معربة عن خالص أمنياتها بدوام التوفيق والسداد فى خدمة أهالى مركز ومدينة الزرقا.



ووجهت المحافظ بضرورة التصدى لكافة المخالفات وتكثيف الحملات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، كما أكدت على أهمية خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم باعتبارها أهم الأولويات، مشددة على تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة للمبانى ذات الخطورة الداهمة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك تقديم تقرير شامل يتضمن ما تم تنفيذه بهذه الأعمال بالإضافة الى أعمال دهان واجهات المبانى وترخيص مركبات التوكتوك.



والجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أصدر القرار رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٩ بتعيين السيد فادي لوقا عوض من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وذلك لمدة عام



كما ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنيين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.



أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة دمياط، استهلتها بزيارة شارع الشرباصي حيث حرصت على التجول به سيرا على الأقدام، والتواصل مع المواطنين، واستمعت إلى مشاكلهم ومطالبهم، كما وعدتهم بالبدء في دراستها مع الجهات المختصة لحلها في أسرع وقت ممكن.وواصلت المحافظـ، جولتها بزيارة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالشرباصي للتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد التموينية ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، كما تواصلت المحافظ مع المسئولين بالفرع للتعرف على كافة المشكلات، مؤكدة على أنه سيتم توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية لإيجاد الحلول الفورية لها.