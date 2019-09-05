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وفاة والد الشاعر تامر حسين.. ونجوم الفن يواسوه (صور)

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:12 م
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وفاة والد الشاعر تامر حسين.. ونجوم الفن يواسوه (صور)
تامر حسين
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سعد نبيل
 
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نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " خبر وفاة والده.

 

وعلق "حسين" قائلًا: والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ول أمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

 

 

وفي المقابل أعلن عدد كبير من نجوم الفن والإعلام مواستهم في وفاة والد صديقهم الشاعر تامر حسين.

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