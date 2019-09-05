بيان من النيابة العامة الفلسطينية بشان قضية إسراء غريب

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، بيانًا بشأن التحقيقات في قضية وفاة الشابة إسراء غريب التي وصلت أصداءها إلي مكتب رئيس الوزراء محمد إشتيه.

وقالت النيابة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، إن التحقيقات حققت تقدما كبيرا، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق مختص.

وأوضحت النيابة، أنه تم سماع العشرات من الشهود وتدوين أقوال كل الأشخاص، الذين تربطهم صلة بالمتوفاة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة.

وقالت النيابة إنه نتيجة لذلك تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع إسراء غريب وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها، مضيفة أن تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين.

وأكدت النيابة بصفتها "الأمينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماما كبيرا لقضية وفاة المرحومة إسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصة على ذلك".

ودعت النيابة العامة المواطنين إلى عدم نشر أو تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات، التي سيتم الإعلان عن نتائجها.

وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب كبيرة حيث توفيت، وفق معلومات أولية تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم.

وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب على مواقع التواصل، توفيت إثر تعرضها لضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم.

وأضاف إشتية في منشور له على موقع "فيسبوك"، السبت: "مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراما لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاما علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وشريكتنا في النضال والبناء، ونحن منها ولولاها ما كنا مجتمعا".

وتابع إشتية: "مع إيماننا العميق بأنه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده، سنتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبات على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء".

أوضحت عائلة الفتاة إسراء غريب من مدينة بيت لحم، ما قالت إنه الأسباب الحقيقية لوفاتها، مبينةً حقيقة الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.