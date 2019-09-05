رئيس جامعة المنيا: مبنى جديد يسع لـ 200 طالب يدخل الخدمة (صور)

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن مبنى المدينة الذي تم إحياؤه بمدينة الطالبات بالإخصاص يسع لحوالي 200 طالبة، مؤكدًا أنه جاري إنهاء أعمال الصيانة به ليتم استلام المبنى خلال أسبوع ويكون متاح أمام الطالبات خلال هذا العام، ليكون إجمالي المباني التي تخدم الطلبات المغتربين 11 مبنى موزعًا ما بين 6 مباني داخل الحرم الجامعي و5 مباني خارج الحرم بالأخصاص وبمدينة المنيا الجديدة، إلي جانب 6 مباني للطلاب بمدينة الإخصاص لتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالبًا وطالبة، تضمن توفير سكن آمن لأكبر عدد من الطلاب المغتربين.





وجاء ذلك اثناء تفقده لاعمال تطوير وتجديد المدن الجامعية للطلبة والطالبات ورفع كفاءة المنشآت؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتمهيدًا لبدء تسكين الطلاب المغتربين هذا العام، ولإحداث طفرة ملحوظة فى مجال تطوير الخدمات الطلابية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2019/2020.





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مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصل تنظيم دوراته التدريبية





يُواصل مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا في تنظيم دوراته التدريبية المجانية في الإكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات، والوحدات ذات الطابع الخاص؛ وذلك حرصًا من جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة على تطوير أداء موظفي الجامعة، ورفع كفائتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتى المجالات.





تشمل الدورات التدريبية في الإكسيل، التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل" والميزانية".





وتجدر الإشارة إلى أن الدورات تُنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون.





يُشرف على تنظيم الدورات الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة، كما يقوم بالتدريب متخصصين بمركز التدريب.





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جامعة المنيا تحصد الذهبية في "الشطرنج" والفضية في "السباحة" بأسبوع متحدي الإعاقة الثاني بالمنوفية





حصلت جامعة المنيا على الميدالية الذهبية في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1إلى 6 من سبتمبر الجاري تحت شعار "بنكمل بعض" وذلك بمشاركة أكثر من 1500 طالب، برعاية من الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي.





وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة شاركت بطلابها من متحدي الإعاقة للمنافسة في جميع الأنشطة المتنوعة المُقامة بفعاليات الأسبوع، لافتًا إلى أنه في مسابقة الشطرنج حصل الطالب مصطفى محمد عبد الباري، بكلية الطب البيطري بالجامعة على المركز الأول بعد خوضه لثمان جوالات وفوزه على منافسه الأخير بجامعة الأسكندرية، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة السباحة والذي مَثَّلَ الجامعة فيها الطالب وليد جلال بكلية التربية.





وتُنافس الجامعة مساء اليوم في مسابقة كرة الجرس، وتستكمل غدًا في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين.





"رئيس جامعة المنيا" يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بـ"المنوفية"





شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا افتتاح اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض".



