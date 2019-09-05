تشكيل العراق المتوقع أمام البحرين في تصفيات آسيا المزدوجة

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم بنظيره البحريني، في قمة عربية خالصة ضمن مستهل مشوارهما في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في تمام الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والسادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، لذلك يتطلع جميع عشاق الكرة العراقية لمعرفة التشكيل المتوقع لمنتخب العراق.





ويعاني كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأول للمنتخب العراقي، من غياب جلال حسن حارس مرمى المنتخب الأساسي، وهو الأمر الذي يمثل صداع في رأس كاتانيتش نظرًا لضعف البدائل المتواجدة في مركز حراسة المرمى بمنتخب رؤوس الرافدين، لذلك سيطرأ تعديل اضطراري على التشكيلة المعتادة للفريقين.





تشكيل العراق المتوقع أمام البحرين





في حراسة المرمى: محمد حميد.





في خط الدفاع: علي عدنان، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علاء مهاوي.





في خط الوسط: صفاء هادي، جستين ميرام، بشار رسن، أحمد ياسين.





في خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي.





وبعد عرض التشكيل المتوقع لمنتخب العراق.. نقدم لكم القنوات الناقلة





سيتم إذاعة مباراة البحرين والعراق حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق المتميز حسن العيدروس، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها أيضًا عبر قناة الرياضية العراقية HD، بتعليق المتميز رعد ناهي، في المباراة التي يقودها تحكيميًا العماني عمر مبارك اليعقوبي.









ويسعى كاتانيتش لاستغلال القوة الهجومية المتمثلة في الثنائي علاء عباس ومهند علي، ومن خلفهم النجم المتألق بشار رسن، بالإضافة لامتلاكه ظهير من الطراز العالمي المتمثل في علي عدنان لاعب أودينيزي الإيطالي السابق وفانكوفر الكندي الحالي.









ويتطلع على عدنان للمشاركة مع الفريق الأول في مونديال قطر 2022، كما فعلها سابقًا مع منتخب الشباب وتمكن من الحصول على المركز الرابع في مونديال تركيا 2013.