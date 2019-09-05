الأهلي ضد الزمالك .. تغييرات بالجملة وسوبر في الانتظار









الأهلي ضد الزمالك ربما هذه الجملة كافية للغاية أن تتسبب في إفراز الإدرينالين في عقول مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي، تلك المواجهة والمنافسة التاريخية والمستمرة منذ قرابة ال110 عام، كانت ولازالت هي أهم كلاسيكات الكرة العربية على الإطلاق.

















خلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي" سوف نتحدث عن أول مواجهة قادمة بين الأهلي والزمالك، وهي مباراة السوبر المصري لموسم 2018-2019، وكذلك نستعرض معاكم مشوار الفريقين في الموسم الجديد، وحديث حول أرقام المديرين الفنيين الجدد في القلعة الحمراء والبيت الأبيض





الأهلي ضد الزمالك وبطولة السوبر في الانتظار





ستكون أولى مباريات الأهلي ضد الزمالك المقبلة، هي مباراة نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2018-2019، والذي قررت اللجنة الخماسية المختصة بإدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي، بأن تقام مباراة السوبر يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري، ولكن يبدو بأن هذا الموعد قد يتم تغييره، وذلك بسبب وجود إرتباطات خارجية بالنسبة للنادي الأهلي ونادي الزمالك كذلك، حيث سيلعب الأهلي مع نادي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خارج القاهرة يوم 14 سبتمبر في ذهاب دور ال32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك الذي سيواجه بطل السنغال في الدور ذاته.





وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تواصل مسؤولي النادي الأهلي مع اللجنة الخماسية من أجل تأجيل موعد مباراة نهائي كأس السوبر، ولكن حتى الآن لا توجد أي قرارات أو بيانات رسمية بشأن هذا الأمر.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك









مواجهات الأهلي ضد الزمالك وصلت للرقم 118 في بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز النادي الأهلي في 44 مواجهة، في حين فاز نادي الزمالك في 26 مباراة، وتعادل الفريقين في 48 مباراة.









وعن أخر مواجهات الأهلي ضد الزمالك، كانت مباراة الدور الثاني من بطولة الدوري موسم 2018-2019، وهي مباراة جمعت الفريقين في الأسبوع الأخير من البطولة، وبالتحديد في 28 يوليو الماضي، فاز وقتها النادي الأهلي بهدف نظيف، سجله علي معلول في شباك عماد السيد، حارس الزمالك وقتها.

















مشوار الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا









ربما نرى مواجهة الأهلي ضد الزمالك هذا الموسم ولكن بالثوب الإفريقي، خاصة في ظل نجاح الفريقين في إستكمال مشوارهما في البطولة، بعد تجاوز الدور التمهيدي، والوصول إلى دور ال32، حيث تنتظر الأهلي والزمالك مباريات سهلة نسيبًا، مما يزيد من فرص الفريقين في بلوغ دور المجموعات، وزيادة إحتمالية وجود مواجهة تجمع بين الفريقين من جديد داخل إحدى البطولات القارية.









الأهلي سيلعب في دور ال32 مع نادي كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، يوم 14 سبتمبر المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأهل الأهلى حساب "إطلع بره" الجنوب سوداني، بنتيجة تاريخية 13-0، في حين صعد بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.









أما الزمالك سيلعب مباراة دور ال32 أمام نادي جينيراسيون فوت السنغالي يوم السبت 14 الموافق 14 سبتمبر في السنغال، وهذا بعدما صعد المارد الأبيض إلى هذا الدور بعد تفوقه على حساب نادي ديكادها الصومالي ينتيجة 13-0









الأهلي والزمالك في نيولوك جديد









ستكون مواجهات الأهلي ضد الزمالك في الموسم الجديد، بنيولوك جديد لكلا الفريقين، حيث أعلن الأهلي والزمالك عن تعيين مدربين جدد لكل الفريقين، حيث أقال النادي الأهلي مدربه الأوروجوياني، لاسارتي، بعد الخروج من كأس مصر، وعين بدلًا منه المدرب السويسري، رينية فايلر، منذ أيام قليلة.









وفي الجهة المقابلة، أعلن نادي الزمالك تعيين المدرب الصربي، ميتشو، ليكون خليفة للمدرب السويسري، كريستيان جروس، وحتى الآن خاض ميتشو مع الزمالك ثلاث مباريات أنتصر فيها بالكامل، وحقق العلامة الكاملة







