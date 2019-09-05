بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين



وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن الطقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء، وهناك نشاط للرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، منوهًا بأنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات.





وأوضح أن درجة الحرارة على القاهرة يوم السبت ستسجل نحو 33 درجة بعد أن كانت 36 درجة، مضيفًا أن نسبة الرطوبة تشعد انخفاضا تدريجيا.



هذا وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الخميس الموافق 5سبتمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاق البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب منخفضة ومتوسطة علي السواحل الشمالية.



ولفت إلى أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.



هذا وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال، إن هناك انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ بداية شهر سبتمبر، موضحًا أن هناك نشاطا للرياح يساهم في انخفاض نسب الرطوبة عن شهر أغسطس الماضي، ويساهم في جعل الشبورة المائية خفيفة إلى حد ما.



وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن هذا الاستقرار الذي نشهده في الأحوال الجوية ثابت معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.



وتابع "عبد العال"، أن أجمل جو وأجمل وقت للمصيف يكون خلال شهر سبتمبر، حيث إن درجات الحرارة ونسب الرطوبة تكون جيدة، ويكون الجو لطيفا جدًا على السواحل خاصة في فترة الظهيرة، موضحًا أن البحر الأحمر قابل للملاحة البحرية، بينما هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 24-36

الاسكندرية23-32

السلوم23-32

الاسماعلية 22-36

رفح 23-31

كاترين 18-31

الفيوم 24-36

سوهاج28-38

اسوان40

حلايب 30-34

شلاتين 28-36



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه الطقس مصيفي بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجتين أول أمس، معقبًا: اللي عايز يصيف دي أحلى أيام".