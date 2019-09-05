خلال حملات أمنية.. ضبط 22 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 90 كرسى – 20 طقطوقة – 2 كوريك – 3 طبلوة – 50 لوح خشب – 15 قلب شيشة – 3 سيارة– 2 توك توك – 10 أوتاد وسلاسل، وبلغ الإجمالي 195 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائى تم ضبط 10 اشتباه– 2بائع متجول – تسول -6 جزئى –خيال وجمال – سيارة – دراجة بخارية، وبلغ الإجمالي 22 قضية جنائية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



"مطواه عليها آثار دماء".. كواليس سقوط عصابة السرقة بالإكراه في أوسيم



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل سقوط عصابة "وزة وريشة"، بعد اتجارهما في الهيروين المخدر وارتكابهما العديد من جرائم سرقات المواطنين، وتبين أن "أحمد. س" شهرته وزه، "أشرف. ي"، 27 سنة وشهرته ريشة، مقيمين بمنطقة البراجيل، بنطاق مركز شرطة أوسيم، وسبق اتهامهما في 14 قضية متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وسرقة المواطنين بالإكراه.



وذكرت التحقيقات أن المتهمين يقومان بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في أوقات متأخرة من الليل، وقبل القبض عليهما بيوم اعترضا طريق سائق وقاما بسرقه هاتف محمول هواوي منه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواه".



وأضافت التحقيقات أنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق المركز، شاهدا المتهمين ولدي مشاهدتهما القوة الأمنية فرا هاربين لمنطقة الزراعات وبملاحقتهما تمكنت القوات من ملاحقتهما والفبص عليهما وضبط بحوزتهما فرد خرطوش، مطواه عليها آثار دماء، وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد السرقة بالإكراه، وآثار الدم الموجودة على المطواه إثر تعديهم على السائق بالضرب حال سرقته.



كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة المتهمين بالإكراه والاتجار في المخدرات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بأنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مركز شرطة أوسيم تم الاشتباه في شخصين، وبملاحقتهما تمكنت القوات من القبض عليهما وإقتيادهما لديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.