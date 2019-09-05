رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ضم لاعب فرنسي من نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن فايلر طلب ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لصفوف الأهلي نظراً إلى معرفته الكاملة بقدراته الفنية بعدما عملا سوياً لمدة موسم ونصف حينما كان يتولى تدريب الفريق البلجيكي.





ويبلغ أدريان تريبيل من العمر 28 عامًا ويرغب أندرلخت يرغب في بيعه خلال الميركاتو الصيفي لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي أن راتب اللاعب السنوي 3 ملايين يورو فقط.





وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.







