رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
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الفجر الرياضي
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طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ضم لاعب فرنسي من نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن فايلر طلب ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لصفوف الأهلي نظراً إلى معرفته الكاملة بقدراته الفنية بعدما عملا سوياً لمدة موسم ونصف حينما كان يتولى تدريب الفريق البلجيكي.
ويبلغ أدريان تريبيل من العمر 28 عامًا ويرغب أندرلخت يرغب في بيعه خلال الميركاتو الصيفي لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي أن راتب اللاعب السنوي 3 ملايين يورو فقط.
وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.
من هو أدريان تريبيل
نجم أندرلخت البلجيكي من مواليد 3 مارس 1991 ويحمل الجنسية الفرنسية وبدأ
مسيرته في فريق نانت الفرنسي موسم 2010 – 2011 ويجيد اللعب بقدمه اليسرى وظهر لأول
مرة في مباراة نانت وفاني في دورى الدرجة الثانية الفرنسي في 10 فبراير 2011.
تصل قيمة أدريان تريبيل التسويقية إلى 7 ملايين يورو وينتهي عقده مع أندرلخت في شهر يونيو 2023 وانتهى به المسار بعدما لعب لستاندر لييج البلجيكي فى 2014 فى صفقة انتقال حر ولعبه معه 106 مباريات، سجل خلالهم 9 أهداف ثم انتقل في يناير 2017 إلى أندرلخت وسجل حتى الآن 6 أهداف وتوج معهم بلقبي الدوري والسوبر البلجيكي بينما لم يلعب هذا الموسم وظل حبيس دكة البدلاء.
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