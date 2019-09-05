ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)
أدريان تريبيل
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ضم لاعب فرنسي من نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية بلجيكية عن أن فايلر طلب ضم أدريان تريِبيل لاعب خط وسط نادي أندرلخت لصفوف الأهلي نظراً إلى معرفته الكاملة بقدراته الفنية بعدما عملا سوياً لمدة موسم ونصف حينما كان يتولى تدريب الفريق البلجيكي.

ويبلغ أدريان تريبيل من العمر 28 عامًا ويرغب أندرلخت يرغب في بيعه خلال الميركاتو الصيفي لكن هناك مشكلة تواجه الأهلي أن راتب اللاعب السنوي 3 ملايين يورو فقط.

وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.


رينيه فايلر يطلب ضم نجم أندرلخت للأهلي.. تعرف عليه (فيديو)


من هو أدريان تريبيل

 

نجم أندرلخت البلجيكي من مواليد 3 مارس 1991 ويحمل الجنسية الفرنسية وبدأ مسيرته في فريق نانت الفرنسي موسم 2010 – 2011 ويجيد اللعب بقدمه اليسرى وظهر لأول مرة في مباراة نانت وفاني في دورى الدرجة الثانية الفرنسي في 10 فبراير 2011.

 

تصل قيمة أدريان تريبيل التسويقية إلى 7 ملايين يورو وينتهي عقده مع أندرلخت في شهر يونيو 2023 وانتهى به المسار بعدما لعب لستاندر لييج  البلجيكي فى 2014 فى صفقة انتقال حر ولعبه معه 106 مباريات، سجل خلالهم 9 أهداف ثم انتقل في يناير 2017 إلى أندرلخت وسجل حتى الآن 6 أهداف وتوج معهم بلقبي الدوري والسوبر البلجيكي بينما لم يلعب هذا الموسم وظل حبيس دكة البدلاء.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: رينيه فايلر الاهلي ادريان تريبيل نجم اندرلخت ادريان تريبيل اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
-
x
13:10
-
الأردن
الفلبين
-
x
13:30
-
سوريا
سنغافورة
-
x
13:45
-
اليمن
تايلاند
-
x
14:00
-
ماليزيا
الهند
-
x
13:30
-
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
الباراغواي
كوريا الجنوبية
-
x
15:30
-
جورجيا
السعودية
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا