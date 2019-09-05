تفاصيل جريمة "الزوايدة" في قنا.. قتلا جارتهما لسرقة الذهب وتخلصا من الشاهد الوحيد



وبدأت الوقعة المؤسفة، بعد عثور الأجهزة الأمنية بمركز نقادة، جنوبي قنا، على جثة سيدة وطفل متحللين، في منزل مهجور بنجع الخرابيش بقرية الزوايدة، حيث تعود الجثة الأولى لـثناء جابر محمد، 50 عامًا، وجثة أخرى لنجل الجيران عمر جبريل أحمد، 10 أعوام، دفنا بمنزل مهجور بالزوايدة.



ودللت تحريات الأجهزة الأمنية، على أن السيدة خرجت من منزلها في رمضان الماضي، وأخبرت أسرتها، أنها ذاهبة لحوش المواشي، الذي يبعد عن منزلها، قرابة أمتار، ولم تعد، في نفس التوقيت تغيب ابن الجيران في ظروف غامضة.



وقادت التحريات، الأجهزة الأمنية إلى أن مرتكبي الحادث، احمد. ع. ص، 28 عاما، عامل مالك حوش المواشي، والتواب. ع. ا، 26 عاما، سائق، حيث قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها لحوش المواشي الذي يملكه بحجة مساعدته في رفع برميل ماء في الحوش، وقام المتهمان بقتلها خنقا والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وفوجئ المتهمان، بالطفل يدخل الحوش ويسأل عن القتيلة فقاما بخنقه بحبل حتى لقى مصرعه.



قنا تستيقظ على جريمة مروعة. ذبح شاب إثر تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمه



لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بطعنات في الرقبة، على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.





تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على جثة محمد عبد المعز حسين، 23 عامًا، بها طعنات في الرقبة، بقرية الحلفاية التابعة لدائرة المركز.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف، وجاري ضبط المتهمين في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



ضبط شخص يوهم راغبي العمل بتوظيفهم في جهات حكومية





ضبطت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي العمل بالجهات الحكومية بموجب مستندات ومحررات مزورة.





وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارًا يفيد تمكن لإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل في الجهات الحكومية، واصطناع محررات رسمية وكارن يهات منسوبة لتلك الجهات الحكومية والتي تفيد تعيينهم بتلك الوظائف على خلاف الحقيقة ويتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم استهداف المتهم وبتفتيش بمسكنه تم العثور على (3) ملفات من مصوغات التعيين لبعض الأشخاص رغبي العمل بالجهات الحكومية و(10) كارن يهات خاصة بضحاياه والتي تفيد إلحاقهم بالعمل وطلب عمل خالي، منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية وعدد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي الخاصة بضحاياه ومبلغ مالي قدره 10 الاف جنيها من حصيلة نشاطه الإجرامي.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



نشوب حريق في وحدة سكنية بنجع حمادي في قنا





تحاول قوات الحماية المدنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية بشارع السلاكين دون خسائر في الأرواح.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب حريق في وحدة سكنية ملك محمود حسني عبدلاه، بشارع السلاكين بنجع حمادي، دون خسائر في الأرواح.





وكشفت التحريات عن أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحاول قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن تلف محتويات الوحدة السكنية.





وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



انهيار منزل في قنا



تحاول الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، من إزالة الأنقاض إثر انهيار منزل بقرية التعليقات بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.





وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارًا، بانهيار منزل بقرية التعليقات التابعة لمركز قوص بقنا، وعلى الفور انتقلت قوات الاتقاد للبحث عن احتمالية وجود ضحايا تحت الأنقاض.





فيما تحاول قوات الانقاذ فحص مقر البلاغ لاحتمالية وجود ضحايا تحت الأنقاض، وجاري تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض واقعة العثور على جثتي ربة منزل وطفل بقرية الزوايدة، متحللتين، وبهما اثار خنق بحبل.