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إصابة 30 شخصا في حادث تصادم قطار و شاحنة باليابان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
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إصابة 30 شخصا في حادث تصادم قطار و شاحنة باليابان
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ترجمة منار طارق
 
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قالت السلطات اليابانية إنه اصطدم قطار ركاب وشاحنة محملة بصناديق من الحمضيات عند معبر للسكك الحديدية قرب طوكيو اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل.

ذكرت الشرطة المحلية ان التصادم وقع قبل الظهر مباشرة عندما دخلت الشاحنة على ما يبدو معبر للسكك الحديدية فى يوكوهاما، المدينة الساحلية بالقرب من طوكيو. وقالت ادارة الاطفاء في يوكوهاما إنه تلقي 30 شخصا على الأقل الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في هيئة الإذاعة الوطنية NHK في اليابان خروج قطار كيكيو السريع عن مساره وميله. 

وكانت الشاحنة مشوهة بجانبه. تصاعد الدخان الرمادي من الشاحنة وتعرضت سيارات القطار للسواد. وكانت صناديق من الورق المقوى والبرتقال ملقاة على الأرض. 

تم إخراج سائق الشاحنة من تحت الأنقاض ونقله إلى مستشفى قريب، حيث كان في حالة خطيرة، وفقًا لـ NHK. وقالت إن الإصابات التي لحقت بالآخرين لم تكن تهدد حياتهم.

وأوضح راكب اخر كان في السيارة الأمامية لـ NHK إن القطار توقف فجأة بعد أن سمع صوت صفير انذار، ثم رأى حريقًا. واضاف إنه أصيب في رقبته في الحادث.

وقالت الشرطة ان مدى الضرر وسبب الاصطدام قيد التحقيق.
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