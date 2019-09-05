مدرب حراس الفراعنة السابق يجيب هل يصلح الحضري لتدريب منتخب مصر؟

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على الاقتراح الذي يدور داخل الجبلاية بمنح عصام الحضري نفس المنصب مع الجهاز القادم للفراعنة، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ويعد السد العالي من أبرز المرشحين لشغل هذا المركز في ظل اقتناع مسئولي اتحاد الكرة بمنح فرصة قوية للشباب في الجهاز الجديد لمنتخب مصر، بعد توجه الدولة بدعم المدرب الوطني.

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على الاقتراح الذي يدور داخل الجبلاية بمنح عصام الحضري نفس المنصب مع الجهاز القادم للفراعنة، والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ويعد السد العالي من أبرز المرشحين لشغل هذا المركز في ظل اقتناع مسئولي اتحاد الكرة بمنح فرصة قوية للشباب في الجهاز الجديد لمنتخب مصر، بعد توجه الدولة بدعم المدرب الوطني.

وقال أحمد ناجي خلال تصريحاته على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " الحضري حارس مخضرم وكبير، ولكن التدريب يحتاج إلى معايير أخرى، لايزال أمامه فترة لكي يجتهد أكثر ويدرس ويسافر ليتعلم".

وقال أحمد ناجي خلال تصريحاته على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " الحضري حارس مخضرم وكبير، ولكن التدريب يحتاج إلى معايير أخرى، لايزال أمامه فترة لكي يجتهد أكثر ويدرس ويسافر ليتعلم".

وتابع مدرب حراس المنتخب السابق: "المدرب المصري عندما يتولى أي مسؤولية يحقق نجاحات كبيرة، وأنا لم أظلم أي حارس طوال مشواري التدريبي".

وتابع مدرب حراس المنتخب السابق: "المدرب المصري عندما يتولى أي مسؤولية يحقق نجاحات كبيرة، وأنا لم أظلم أي حارس طوال مشواري التدريبي".

وأكمل: "حزنت كثيرا لاتهامي بالتورط في إصابة محمود جنش حارس الزمالك، والذي تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيلس، خلال معسكر منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الماضي "

وأكمل: "حزنت كثيرا لاتهامي بالتورط في إصابة محمود جنش حارس الزمالك، والذي تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيلس، خلال معسكر منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الماضي "

واختتم ناجي حديثه قائلا: " قضيت 30 عاما في العمل بالكرة، إخفاقي مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية هو الوحيد في حياتي خلال مشواري في العمل".





وكان أحمد ناجي قد عمل مدربا لحراس مرمى منتخب مصر منذ تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر المهمة الفنية للفراعنة في صيف 2015، ونجح ناجي في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا مع منتخب مصر، كما تأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، والتي حل فيها الفراعنة في الوصافة بعد الهزيمة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف أمام أسود الكاميرون.





ويعد ناجي واحدا من أفضل مدربي حراس المرمى في مصر، وشهدت فترة تواجده في الأهلي مع مانويل جوزيه نجاحات كبيرة لحراس القلعة الحمراء، خاصة عصام الحضري الذي كان سببا في تطور مستواه بشكل كبير.



