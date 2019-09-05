القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)





الحكم على المطربة الشعبية بوسي بسبب شيكات بدون رصيد

البداية كانت، صدور حكم بالقبض على المطربة الشعبية بوسي، لتنفيذ حكم عليها بالحبس، في قضية شيكات بدون رصيد، حررها ضدها طليقها، كما أنها فسخت تعاقد معه دون اعطاءه أمواله المستحقة نظير عمله كمدير أعمال لها.









أثار خبر القبض على المطربة الشعبية بوسي، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، حيث انتشر في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، خبرًا مفاداه القبض على المطربة الشعبية بوسي، من منزلها في التجمع الخامس، لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.