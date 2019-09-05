القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أثار خبر القبض على المطربة الشعبية بوسي، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، حيث انتشر في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، خبرًا مفاداه القبض على المطربة الشعبية بوسي، من منزلها في التجمع الخامس، لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
الحكم على المطربة الشعبية بوسي بسبب شيكات بدون رصيد
البداية كانت، صدور حكم بالقبض على المطربة الشعبية بوسي، لتنفيذ حكم عليها بالحبس، في قضية شيكات بدون رصيد، حررها ضدها طليقها، كما أنها فسخت تعاقد معه دون اعطاءه أمواله المستحقة نظير عمله كمدير أعمال لها.
حبس بوسي 9 سنوات
وأصدرت محكمة جنح الهرم حكماً غيابيا على المطربة الشعبية بوسي، لاتهامها في قضية إصدار شيكات بدون رصيد لطليقهاوليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا، وجاء هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة.
حكم آخر على المطربة بوسي بالحبس 7 سنوات
هذا الحكم لم يكن الأول على المطربة بوسي، في قضية الشيكات بدون رصيد، ولكن صدر ضدها حكم أيضا بالحبس7 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح طليقها قيمتها 30 مليون جنيه وطعنت بوسي بالحكم وأكدت أن الخط الموجود على الشيكات لم يكن خد يديها ولذلك أمر المحكمة باستدعاء الطب الشرعي.
بدابة الخافات بين بوسي وزوجها
الأزمة بين بوسي وطليقها بدأت، بعد دخوله السجن 6 أشهر في قضية حيازة صلاح بدون ترخيص، وأكد طليقها أن السبب وراء حبسه.
وأوضح فطين، أنها بعد الشهرة باتت أكثر افتعالا للمشاكل، وباتت الحياة بينهما لا تطاق.
بوسي ترد على هذه التصريحات
ردت الفنانة بوسي على التصريحات التي قالها طليقها وأكدت أنها اكتشفت خيانته له مع عدد كبير من الراقصات، وتعدت عليه بالضرب فور اكتشافها لذلك، ولم تتحمل الأمر فطلبت الطلاق.
Advertisements
- عاجل.. حبس المطربة بوسي 9 سنوات
- تعرف علي منطوق الحكم الصحيح بحبس المطربة بوسي
- عاجل.. حرس محكمة شمال القاهرة يتحفظ على بوسي في قضية الشيكات
- عاجل.. بوسي تتغيب عن جلسة النطق بالحكم في قضية الشيكات بدون رصيد
- تفاصيل حبس المطربة بوسي 3 سنوات بسبب هذه التهمة!
- الشرطة تلقي القبض على المطربة بوسي بسبب شيكات بدون رصيد
- بعد إلقاء القبض على بوسي.. تفاصيل القضايا المتهمة بها
- حبس وخيانة وطلاق.. مشاكل وأزمات المطربة بوسي
- عاجل.. محامي بوسي يُفجر مفاجأة بخصوص القبض عليها
- ماذا قالت هند رضا لـ بوسي في عيد ميلادها؟