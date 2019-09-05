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القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
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القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)
بوسي
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الفجر الفني
 
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أثار خبر القبض على المطربة الشعبية بوسي، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، حيث انتشر في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، خبرًا مفاداه القبض على المطربة الشعبية بوسي، من منزلها في التجمع الخامس، لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.

الحكم على المطربة الشعبية بوسي بسبب شيكات بدون رصيد
البداية كانت، صدور حكم بالقبض على المطربة الشعبية بوسي، لتنفيذ حكم عليها بالحبس، في قضية شيكات بدون رصيد، حررها ضدها طليقها، كما أنها فسخت تعاقد معه دون اعطاءه أمواله المستحقة نظير عمله كمدير أعمال لها.


القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)

حبس بوسي 9 سنوات
وأصدرت محكمة جنح الهرم حكماً غيابيا على ​المطربة الشعبية بوسي، لاتهامها في قضية إصدار شيكات بدون رصيد لطليقهاوليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا، وجاء هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة.


القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)

حكم آخر على المطربة بوسي بالحبس 7 سنوات
هذا الحكم لم يكن الأول على المطربة بوسي، في قضية الشيكات بدون رصيد، ولكن صدر ضدها  حكم أيضا بالحبس7 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح طليقها قيمتها 30 مليون جنيه وطعنت بوسي بالحكم وأكدت أن الخط الموجود على الشيكات لم يكن خد يديها ولذلك أمر المحكمة باستدعاء الطب الشرعي.
القبض على المطربة بوسي الأكثر بحثًا على جوجل.. التفاصيل كاملة (صور)

بدابة الخافات بين بوسي وزوجها
الأزمة بين بوسي وطليقها بدأت، بعد دخوله السجن 6 أشهر في قضية حيازة صلاح بدون ترخيص، وأكد طليقها أن السبب وراء حبسه.

وأوضح فطين، أنها بعد الشهرة باتت أكثر افتعالا للمشاكل، وباتت الحياة بينهما لا تطاق.






بوسي ترد على هذه التصريحات
ردت الفنانة بوسي على التصريحات التي قالها طليقها وأكدت أنها اكتشفت خيانته له مع عدد كبير من الراقصات، وتعدت عليه بالضرب فور اكتشافها لذلك، ولم تتحمل الأمر فطلبت الطلاق.


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