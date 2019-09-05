نتنياهو يدعو لمزيد من الضغط على إيران

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الوقت قد حان لتكثيف الضغوط على إيران وليس اجراء محادثات، حيث يبدو أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية.



وأوضح بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، قبل رحلة إلى لندن، ان انتهاكات إيران المستمرة للصفقة، وكذلك "الأعمال العدوانية" على النقل البحري الدولي ومحاولات شن "هجمات قاتلة" على إسرائيل هي الدافع لمزيد من العقوبات.



من المتوقع أن تتخذ طهران خطوات إضافية بعيدًا عن الاتفاق النووي لعام 2015 يوم الجمعة وأن تسرع أنشطتها النووية إذا فشلت أوروبا في توفير حل لإيران لبيع نفطها في الخارج بعد العقوبات الأمريكية المتصاعدة.



وأشار الرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق أنه منفتح للمفاوضات مع إيران.



وقد أعرب نائب وزير الخارجية عباس أراغشي عن شكوكه في أن تنجح أوروبا في إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.



تأتي تصريحات أراغشي بعد أيام من الجهود المكثفة التي بذلتها طهران لإقناع الدول الأوروبية بمساعدة إيران على بيع نفطها في الخارج.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية يوم الأربعاء عن أراغشي قوله "من غير المحتمل أن تتخذ الدول الأوروبية خطوة فعالة" قبل الموعد النهائي لإيران في نهاية الأسبوع.



ويقول إن أوروبا بحاجة إلى تعويض إيران "بمبلغ 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر" و"بعد ذلك، ستكون إيران مستعدة للمحادثات".



تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يزور فيه الدبلوماسيون الإيرانيون فرنسا لإجراء محادثات في اللحظة الأخيرة. كرر روحاني تأكيده على أن إيران لن تدخل في محادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران أولًا.



هددت إيران يوم الاثنين بـ "اتخاذ خطوة قوية" بعيدا عن الصفقة إذا لم تتمكن أوروبا من تقديم شروط جديدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.



لقد تم كبح صادرات النفط الإيرانية وواجه اقتصادها تراجعا في أعقاب العقوبات الأمريكية الصارمة التي فرضت بعد أنسحاب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة.



وقد ذكرت وكالة الأمم المتحدة أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5٪، أي أعلى من 3.67٪ المسموح بها.



يكفي اليورانيوم المخصب عند مستوى 3.67 ٪ للمطاردات السلمية وهو أقل بكثير من مستويات صناعة الأسلحة من 90 ٪. عند مستوى 4.5٪، يمكن أن يساعد اليورانيوم في تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني، وهو محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.



لا يزال من غير الواضح الخطوة الإضافية التي ستتخذها إيران، رغم أنها قد تتضمن إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المحظورة بموجب الاتفاق أو زيادة تكثيف تخصيب اليورانيوم. وتصر إيران على أن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن يمكن الرجوع فيها بسهولة.



و صرح ظريف في مقابلة الأحد مع وكالة أنباء البرلمان الإيراني "سنعلن تنفيذ الخطوة الثالثة في رسالة موجهة إلى الأوروبيين إذا لم يقم الأوروبيون بتقييد التدابير اللازمة بحلول يوم الخميس".



المقصود من الصفقة النووية هو منع طهران من صنع أسلحة ذرية في مقابل الإغاثة الاقتصادية. لقد تعقد الأمر بسبب الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الصفقة وعقوبات واشنطن المتزايدة على طهران، والتي كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني.



وقد ترك هذا الموقعين الآخرين - ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - يكافحون للتوصل إلى حوافز كافية لإبقاء إيران في الصفقة.



