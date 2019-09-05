سلمى الشاعر تتفقد مدرسة السويس الثانوية بنات قبل البدء بالعام الدراسي الجديد "صور"

كما تفقدت مديرة تعليم السويس، فصول ومرافق المدرسة من دورات مياه ومعامل للعلوم والحاسب الآلي وكذلك مكتبة المدرسة وفناؤها وطرقاتها للتأكد من اكتمال منظومة الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠١٩٢٠٢٠.



وراجعت مديرة التعليم احصائيات المدرسة من قوة الفصول الدراسية وعمالة المدرسة واتطلعت علي عمل الجداول الدراسية وتجهيزات الفصول الدراسية من البنية التحتية التكنولوجية في إطار الاستعداد لمواجهة النظام التعليمي الرقمي الجديد الذي تبناه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدي جاهزية الفصول الدراسية لذلك وعمل كافة النقاط الرقمية بالقاعات والفصول الدراسية استعدادًا لتفعيل منظومة التابلت المدرسي الجديد لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام.



وجاء ذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير منظومة العمل بالمراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية، وحرص اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رفع درجات الاستعداد والإسراع في عمليات الفرش والتجهيزات استعدادًا لأفتتاحة رسميا ً في احتفالات السويس بعيدها القومي في أكتوبر القادم.



واستقبلت سلمي الشاعر مدير المديرية التربية والتعليم بالسويس السادة ضيوف المحافظة، وعلي رأسهم سيد ابراهيم مدير عام المراكز الاستكشافية بالجمهورية والدكتور مجدي محمد عبد الرازق مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمركز الرئيسي وهاله لطفي المشرف العام على المتاحف العلمية بالمراكز الاستكشافية وبحضور المهندس خالد سعيد مدير مركز السويس الاستكشافي.



وشملت الزيارة التفقدية عدد من الجوانب الهامة أهمها متابعة سير أعمال التجهيزات بالمركز والتي شرُفت على الانتهاء، كما تفقدت اللجنه بصحبتها مديرة المديرية عدد من قاعات المركز الاستكشافي ومتابعة اخر التطورات به واهمها قاعة الغابة التاريخية ومتحف الاحياء المائية المحنطة وكذلك الحديقة الخضراء والتي تحتوي علي عدد مختلف من الأشجار المثمرة ومعامل العلوم المختلفة ومعامل اللغات والقبة السماوية.



وأشادت اللجنة بالدور الريادي الذي يؤديه القائمين على المركز الاستكشافي في السويس وما يحتويه من روح متميزة لدي فريق العمل انعكس علي المظهر العام والأنيق للمركز والذي اعتبره السيد مدير عام المراكز الاستكشافية واحد من أهم المراكز المتميزه على مستوى محافظات الجمهورية.





وأعطى المحافظ توجيهاته لمديرية التعليم بتوحيد الزي المدرسي علي جميع مدارس الابتدائية والاعدادية والمدارس الخاصة بداية من العام الدراسي القادم.





ووجه المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق مع التربية والتعليم للقضاء علي الزراعات العشوائية والحشائش والغابات بالمدارس.





وكلف المحافظ إدارة الحماية المدنية بمراجعة جميع وسائل السلامة المهنية بجميع مدارس السويس.

واكد صقر علي مرفق النقل الداخلي بتوفير وسائل مواصلات وزيادتها للمدن الجديدة وعيون موسي بداية من العام الدراسي.



وتكليف مدير عام الكهرباء بتشكيل لجنة للمرور علي جميع المدارس لمراجعة صناديق وعلب الكهرباء بالمدارس. وتكليف جهاز الانارة العامة بالتنسيق مع الحياء لانارة الاعمدة المحيطة بالمدارس.





وكلف مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بمراجعة جميع غرف التفتيش وخطوط الصرف الصحي بالمدارس والاستجابة السريعة لاي بلاغات ترد من غرف عمليات المحافظة والاحياء للابلاغ عن عدم وجود أغطية لغرف تفتيش الصرف الصحي المنتشرة بشوارع السويس حفاظا علي أرواح المواطنين.





وكلف "صقر" اللجنة المشكلة من مديرية التموين والتربية والتعليم والصحة والطب الوقائي باستلام الوجبة المدرسية وتوزيعها فورا، مؤكدا علي اللجنة باستلام الحصة اسبوعيًا.





وأكد المحافظ على مدير عام التعليم بتخصيص فقرة في طابورالصباح لبث روح الوطنية والانتماء وحب الوطن لدي الطلاب، واعداد مسابقات وانشطة مدرسية لجميع التخصصات الدراسية.





وحضر لقاء الاستعداد للعام الدراسي كل من رؤساء الاحياء ومديري منطقة الازهر الشريف ومديريات الصحة والتأمين الصحي والابنية التعليمية والتموين والطرق والصرف الصحي والمرور والاسعاف ومرفق النقل الداخلي ولجنة الاشراف علي المواقف وفريق الطوارئ بجهاز النظافة والجهات المعنية.



أكدت سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، رفع الكفاءة بكافة مدارس المحافظة قبل البدء في العام الدراسي الجديد من مختلف النواحي المادية والمعنوية لخدمة ابناؤنا الطلاب والطالبات المقبلين على عام دراسي جديد.وتفقدت "الشاعر" مدرسة السويس الثانوية القديمه بنات اقدم واعرق مدارس السويس علي الاطلاق والتي تم إسناد أعمال إدارتها لإدارة جديدة بقيادة الأستاذة مايسة الريدي مدير المدرسة.