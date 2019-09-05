اليوم.. محافظ الغربية ووزير التموين يفتتحان المنطقة اللوجستية بطنطا

Advertisements

يفتتح اليوم الخميس، اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، المنطقة اللوجستية بطنطا، وقد تم وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباي بمدينة طنطا"، الحدث الذي من عامين، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية السابق ووزير التموين والتجارة الداخلية.



ويأتى مول طنطا الجديد أو المنطقة اللوجستية على مساحة تبلغ 83 فدانا، بتكلفة قدرها نحو 4 مليارات جنيه، حيث تم تأسيس المنطقة اللوجستية بطنطا، والتي تتضمن إقامة مناطق تجارية ولوجستية ومخازن أدوية وفندق خمس نجوم ومعارض ومراكز خدمة السيارات وأسواق مفتوحة ومناطق ترفيهية وبنوك وناد رياضي فيما يوفر المشروع العملاق نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه يباشر كافة أعمال تنفيذ مشروعات الرصف الجارية فى نطاق مركز طنطا والتى تمثلت فى رصف وتوسعة طريق سبرباى من أمام شركة كهرباء جنوب الدلتا إلى المنطقة اللوجيستية بطول 3 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.



وأشار محافظ الغربية، إلى أن الحكومة المصرية تطلق اهتمام كبير بالمشروع المنطقة اللوجستية لافتا بقوله " دعم تطوير وإنهاء مشروعات المنطقة اللوجستية واجب وطني أصيل " مشيرا الى أن افتتاح المنطقة اللوجستية بطنطا تحت اشراف المهندس شريف يونس المدير التنفيذي لشركة "فرن برو جلوبال " في نهاية شهر أبريل 2019 الجاري على الأكثر بتكلفة تقترب 3 مليارات جنيه، لتخدم محافظات وسط الدلتا على مساحة 82 فدانا وتوفر 50 ألف فرصة عمل، وتعد أكبر منطقة لوجستية سيتم إنشاؤها في الوجه البحري على مستوى الجمهورية.



وأكد المهندس أشرف دوس صاحب الشركة المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية بالغربية أنها تعد أول منطقة تجارية تقام فى مصر وستكون سببا فى نقلة حضارية وتجارية لأبناء محافظات الدلتا التي تضم نحو ٤٢ مليون نسمة من عدد سكان مصر أي ما يقرب من نصف سكان مصر.



كما أوضح أنه أجرى مع شركات متخصصة دراسات كافية لبحث أولى المناطق لإقامة ذلك المشروع العملاق وفازت مدينة طنطا والدلتا بهذا المشروع وستوفر أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة.



وأعرب عن سعادته لدعم الرئيس السيسى للمشروع مستشهدا بأنه هو من كلفه بتنفيذ هذا المشروع العملاق لخدمة أبناء الغربية بعد منافسة شرسة مع عدة شركات عملاقة ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع في ٢٠٢٠ م.



وأضاف أنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪‏ من التراخيص ولمس تعاونا كبيرا من هيئة الطرق والمرور ومختلف الجهات الحكومية.



وأشار "دوس" إلى أن المنطقة سيكون بها أكبر منطقة لوجستية لتخزين الأدوية مما سيساهم بشكل كبير في ثبات أسعار الأدوية وتوافرها بشكل كبير وسيقضي علي النقص في بعض أنواع الأدوية كما أن المشروع سيضم أكبر منطقة تجارية منها مناطق لتخزين الفاكهة والخضراوات علي مدار العام وهو ما سيساهم في توافر جميع أنواع الفاكهة والخضراوات طوال العام وبأسعار مناسبة وسيكون له تأثير إيجابي في ثبات أسعارها علي مدار العام.



كما تابع أن المول الذي سيتم إنشاؤه علي مساحة 40 % من أرض المشروع ويضم محلات ومطاعم وقاعات سينما من جميع الماركات العالمية والعلامات التجارية العالمية أيضا وقال إن المشروع يضم أكبر فندق في محافظات وسط الدلتا.



وأكد المهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ما تم إنجازه بها من أعمال إنشائية وأعمال البنية الأساسية بها وانتهاء المرحلة الأولى من المشروع وقال إنه من المقرر الانتهاء من المنطقة بالكامل وبدء العمل بها خلال العام القادم.



كما أوضح مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، يعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية على أرض المحافظة، والذي يقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه الذى يضم عددا كبيرا من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التى ستخدم محافظة الغربية، و10 محافظات مجاورة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.