ننشر موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم الكشف عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، والتي ستكون في الساعات المقبلة.



وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، إن عدد المتقدمين في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20192020.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 ؛ لتدوين رغباتهم وذلك خلال نفس الفترة.



وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.



كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.



"عبد الغفار" يبحث مع مدير "الإلكسو" ترتيبات استضافة مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب



استقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)؛ لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور د.غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، بمقر الوزارة.



في بداية اللقاء، رحب الوزير بمدير منظمة الإلكسو، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.



وأكد د. خالد عبد الغفار على أهمية استضافة مصر للدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمزمع عقدها خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2019 تحت شعار " الذكاء الاصطناعي والتحديات"، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد في أبريل الماضي والذى أكد خلاله على أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة.



وأضاف الوزير ضرورة أن تشمل فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية ونقل تجارب الآخرين للخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.



واطمأن عبدالغفار خلال اللقاء لترتيبات الإعداد للمؤتمر من حيث تشكيل لجنتين بالتوازي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الإلكسو لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم المؤتمر وتحديد أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها، وكذلك دعوة الدول العربية لتقديم أوراق بحثية تتعلق بموضوع المؤتمر لطرحها للنقاش.



وقدم الوزير مقترح تنظيم مسابقة على هامش المؤتمر لاختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة من الدول العربية وتقديم جوائز لها.



وأكد د. خالد عبد الغفار على قدرة مصر على إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات الدولية، مشددًا في ذات الوقت على سرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر ووضع جدول الأعمال الخاص به.



ومن جانبه، أشار د. محمد ولد أعمر إلى أهمية هذا المؤتمر والذي من المقرر أن يناقش إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية، وكذلك المؤشر العربي الموحد لتصنيف الجامعات، مضيفًا حرص المنظمة على تنظيم أكثر من فعالية في مصر خلال العام الجاري والمقبل لما تتمتع به مصر من قدرات وبنية تحتية تؤهلها لإنجاح الفعاليات الدولية.

