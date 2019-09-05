تعرف على السبب الحقيقي الذي قضى على حلم زيدان

لا تزال أصداء فشل صفقة إنتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلي ريال مدريد مستمرة، حيث ترغب الجماهير المدريدية في معرفة الأسباب التي أدت لفشل الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.







ريال مدريد دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي مانشس تر يونايتد من أجل الحصول على خدمات "بول بوجبا" وذلك بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، والذي كان يري أن لاعب اليونايتد سيكون إضافة قوية للفريق المدريدي بالموسم الحالي، لكن وفقًا للتقارير الصحفية أن النادي الإنجليزي تمسك باللاعب ورفض رحيله للريال.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن السبب الحقيقي وراء فشل ريال مدريد بالتوقيع مع لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد بول بوجبا , خلال هذا الصيف، هو عدم تقديم الريال عرضًا رسميًا لضم اللاعب.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وافق علي رحيل بول بوجبا في بداية الميركاتو الصيفي، كما وافقت إدارة النادي الإنجليزي علي رحيل اللاعب في محاولة للاستفادة من أموال بيعه لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، ولكن لم يستطيع ريال مدريد تقديم عرضًا مناسبًا للاعب بسبب عدم قدرة النادي على إبرام هذه الصفقة الضخمة.





نادي ريال مدريد كان قد أنفق قرابة الـ300 مليون يورو في الصفقات التي أبرمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة، بالتعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم بالتأكيد، البلجيكي إيدين هازارد والذي كلف خزينة النادي 100 مليون يورو، وكان صعبًا أن يحسم النادي الملكي صفقة اللاعب الفرنسي هذا الصيف.