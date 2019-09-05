"حد غيري".. مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة

رغم كبر السن إلا أن الفنان مدحت صالح، لازال مبدعا ويقدم كل ما هو جديد من أغاني ينتظرها عشاقه.





و يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة "سينجل"بعنوان حد غيرى، وهي من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها اليوم الخميس علي يوتيوب.

من ناحية أخرى أحيا مدحت مؤخراً حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

يذكر أن النجم مدحت صالح يشارك المطربة الشابة ياسمين على غناء أغانى مسلسل "بت القبايل" بطولة النجم عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة.





مدحت صالح يحيي ختام دار الأوبرا المصرية

وكان الفنان مدحت صالح، قد أحيا حفل ختام دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فعاليات مهرجانها الصيفى في الإسكندرية، ودمنهور، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 6 سبتمبر، على خشبة مسرح سيد درويش بـ"أوبرا الإسكندرية"، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور ورواد المهرجان، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، حيث يتضمن كوكبة من اعماله الجماهيرية الى جانب عدد من الغنائيات التراثية التى اشتهر بتقديمها، منها "كوكب تاني، وقلب واحد، وزي مهي حبها، وامير الظلام"، وغيرها من الاعمال التي نالت اعجاب الحاضرين واستقبلوها بالتصفيق الحاد الذي ملأ ارجاء المسرح.

وفى نفس الموعد يقام حفل لفريق "بغدادى بيج باند" بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، على خشبة مسرح اوبرا دمنهور يتضمن مختارات من اشهر مؤلفات واغانى الجاز العالمية بالاضافة الى مجموعة من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب الجاز.

نشأة مدحت صالح وأما عن مدحت صالح، فهو مغني وممثل مصري، ولد بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها. تخرج من جامعة الأزهر قسم تاريخ.

تزوج للمرة الأولى “ليلى صديق” شقيقة زوجة الكابتن فاروق ورزق منها بولدين رانيا وأدهم” . ثم الفنانة “سمية الألفي” لمده عامين وكان يصغرها بسبعة أعوام ، والفنانة “شيرين سيف النصر” التي استمر زواجه بها أربعة أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة “نورا الباز”و يعد الزواج السادس.

انطلاقته كانت من خلال أغنية (أكيد) ثم أغنية (لما قالوا عينيك) وأغنية (حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار / محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء. توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.

من هو مدحت صالح؟ دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و(حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) و فيلم (احنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب) ،فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)،(طرائيعو)و(حزمني يا). كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد.

تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها و منها فيلم (شورت وفانلة وكاب)، فيلم (مافيا)وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.



