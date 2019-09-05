ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفجر" تهنئ الدكتورة رنا علاء الدين لحصولها على الماجستير

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
Advertisements
الفجر تهنئ الدكتورة رنا علاء الدين لحصولها على الماجستير
الدكتورة رنا علاء الدين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تهنئ بوابة الفجر الإلكترونية، الدكتورة رنا علاء الدين، لحصولها على الماجستير بالجامعة الألمانية في القاهرة، وذلك بعد الاجتهاد وما بذلته من مجهود كبير.

وتعد "رنا" ابنة الدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، وتعرف الطبيبة بمشاركتها في كافة الأنشطة الاجتماعية والعامة في محافظة الفيوم، كما أنها تشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظم داخل المحافظة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايوان
-
x
13:10
-
الأردن
الفلبين
-
x
13:30
-
سوريا
سنغافورة
-
x
13:45
-
اليمن
تايلاند
-
x
14:00
-
ماليزيا
الهند
-
x
13:30
-
عمان
فلسطين
-
x
16:00
-
أوزبكستان
البحرين
-
x
18:30
-
العراق
قطر
-
x
18:30
-
أفغانستان
مبارايات ودية
اليابان
-
x
00:20
-
الباراغواي
كوريا الجنوبية
-
x
15:30
-
جورجيا
السعودية
-
x
19:00
-
مالي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أرمينيا
-
x
18:00
-
إيطاليا
جزر فاروه
-
x
20:45
-
السويد
رومانيا
-
x
20:45
-
أسبانيا
إيرلندا
-
x
18:00
-
سويسرا