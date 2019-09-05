"الفجر" تهنئ الدكتورة رنا علاء الدين لحصولها على الماجستير

تهنئ بوابة الفجر الإلكترونية، الدكتورة رنا علاء الدين، لحصولها على الماجستير بالجامعة الألمانية في القاهرة، وذلك بعد الاجتهاد وما بذلته من مجهود كبير.





وتعد "رنا" ابنة الدكتورة دينا الحادقة، المدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، وتعرف الطبيبة بمشاركتها في كافة الأنشطة الاجتماعية والعامة في محافظة الفيوم، كما أنها تشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظم داخل المحافظة.