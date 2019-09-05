بفيديو من أغانيها.. كارول سماحة تروج لحفلها المقبل في لبنان

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير، مقطع فيديو قصير ترويجي لحفلها المقبل بلبنان وذلك يوم 14 من سبتمبر الجاري.









حمست كارول، جمهورها بالحفل الذي يكون علي هامش فعاليات مهرجان"بكاسين"، وذلك بمشاركة الملحن وعازف البيانو اللبناني ميشال فاضل.









ولاقي الفيديو تفاعل كبير من جمهورها العربي وخصوصا اللبناني، الذي أعلن عن حضوره لحفلها المقبل بلبنان، كما أعرب عن سعادته لسماع صوتها"لايف" بالمهرجان.









وطرحت المطربة كارول سماحة مؤخرا، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الذى يحمل نفس الاسم، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من ألحان وكلمات مروان خورى، والفيديو كليب من إخراج باسم كريستو.









"فيلم "بالصدفة"، هو ثاني التجارب لـ كارول سماحة في مجال السينما كممثلة، والذى تم تصويره على مدار عامين فى بيروت، ومقرر طرحه فى دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.









وتظهر كارول سماحة فى الفيلم بشخصية فتاة تتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها نتيجة موقف صدفة فى حياتها.









والفيلم من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.









واحتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد ابنتها تالا الرابع، حيث قامت بنشر صورتين لها برفقة الصغيرة التي تغير شكلها تماما عن صورها السابقة، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستجرام برسالة مؤثرة وجهت فيها الشكر إلى تالا لأنها منحتها لقب "ماما".









وقد لاقت هذه الرساله تعليقات عدد كبير من نجوم الفن منهن ماريتا الحلاني والإعلامية ريا ابي راشد، وزميلتها سمير يسري وإنجي علي وفؤاد سركس.









وترددت مؤخرا العديد من شائعات طلاقها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وردت عليها بطريقة مثيرة بعدما خلعت خاتم الزواج على الهواء مباشرة لتثبت أنه لا يزال بحوزتها، مؤكدة أنها ملت من نفي هذه الشائعة، وستظل تؤكد أنها مستقرة بحياتها مع زوجها وابنتها تالا.









كارول أبدت صدمتها من تجدد الحديث عن انفصالها، وقالت في حديث مباشر مع إذاعة Mosaique FM التونسية، أنها أطلقت كليب "مطلقة" لتحسم الشائعة التي باتت تتكرر بصفة دورية، وأصدرت عدة تصريحات سابقا أكدت أنها تعيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وابنتها الوحيدة تالا.









وبعد خلع خاتم الزواج من يدها، أكدت كارول أن هذا الخاتم سبب كل الشائعات التي صدرت حول انفصالها، وقالت: "أنا لا أحب ارتداء هذا المحبس ولا الخواتم ولا الساعات وأظل بالشهور ويدي خالية من أي مجوهرات، وعندما يراني البعض بدونه يظن أن الطلاق حدث، فتنطلق الشائعة، وأعود لارتدائه لأخمد نيران الشائعات، ولكن بعض القليل من الوقت أخلعه".