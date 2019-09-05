سيد عبدالحفيظ يتحدى مرتضى منصور.. تعرف على التفاصيل

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نشر عددًا من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من ابناء محافظة الفيوم، صورًا للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اثناء تواجده بمسقط رأسه بقرية "قلمشاه" التابعة لمركز إطسا بالفيوم، للمشاركة في حفل خطوبة أبنة شقيقته.



وظهرت الصور المتداولة على حسابات النشطاء، حرص أهالى محافظة الفيوم على إلتقاط الصور التذكارية مع نجم الأهلي الأسبق، وسط حفاوة بالغة وترحاب من حضور الحفل اثناء إستقبالهم أبن قريتهم، الذي شاركهم في فبراير الماضي إفتتاح مركز طبي بالقرية.



يشار إلى أن الساعات الماضية شهدت حالة من التصريحات المتبادلة بين نجم الأهلي ورئيس نادي الزمالك، الذي هاجم "عبد الحفيظ" وأتهمه بالخوف من التواجد بمسقط رأسه بين أهله وأقاربه، وجاءت خفل خطوبة أبنة شقيقة "عبد الحفيظ" لتكون بمثابة ردًأ غير مباشرًا على رئيس الزمالك.



يذكر أن سيد عبد الحفيظ، ولد بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بالفيوم، وأنضم لصفوف الناشئين في النادي الأهلي ولعب للفريق الأول وحقق مع الفريق العديد من البطولات، وحاليًا يعمل مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.

