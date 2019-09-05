تفاصيل مشاركة هنا شيحة في أول قصص الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك"

في أول ظهور درامي لها عقب انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، تشارك الفنانة هنا شيحة في أول قصص مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، إلى جانب عدد من الفنانين منهم و فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد ونانسى صلاح ووفاء سالم وإخراج مصطفى فكرى ومدير التصوير كريم رضا، من إنتاج سينرجى.

وتذيع قناة "On E" الفضائية، أول حلقة من المسلسل يوم السبت المقبل الموافق 7 سبتمبر فى تمام الساعهً الثامنة والتى تحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون".

وانتهى طاقم العمل من تصوير أول ثلاث قصص من الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" فمع عرض "اتفضلوا فى الصالون" تم الانتهاء من مونتاج قصة "براد شاى" بطولة هانى عادل وهبة مجدى وعبير صبرى و طونى ماهر ومى فخرى وكريم العمرى وسناء شافع وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامه، بينما يتم حاليا عمل المونتاج للقصة الثالثة "أكدب عليك شوية " بطولة ميرهان حسين و مراد مكرم و أمير شاهين ومؤمن نور وياسمين كساب و طهره و صبا و من إخراج مصطفى فكرى.

وعلى صعيد آخر يقوم فريق العمل بتصوير القصه الرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ومن إخراج محمد جمعة .

الجزء الثالث مختلف في محتواه

الجزء الثالث يختلف عن الأجزاء الماضية فى محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التى تقوم على البطولة النسائية وأخرى الرجالية كما هناك قصص تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها فى 45 حلقة ألفها "عمرو محمود ياسين" ومن المقرر أن تعرض كل حكاية فى 5 حلقات.

أول ظهور عقب انفصالها مع شقيقاتها

وكانت نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على "الإنستجرام" ظهرت فيها وهى برفقه اخواتها الفنانة حلا شيحة رشا شيحة.

وظهرن بنات شيحة، في الصورة بدون مكياج، فكانت طلتهن هادئة.

هنا تشارك حاليا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ويعرض حاليا على قناتى on e وmbc4، حيث ينطلق العمل بعرض حكاية "اتفضل فى الصالون" إخراج مصطفى فكري وبطولة هنا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسى صالح.

وتجسد هنا شيحة فى حكاية "اتفضل فى الصالون"، شخصية دارين التى تعمل رسامة وتتعرض لكثير من المواقف فى حياتها، وتم عرض الجزء الثانى من المسلسل فى شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

انفصال هنا عن أحمد فلوكس

وكانت هنا قد انفصلت مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد فلوكس وقالت فى تصريحات لها: "محصلش نصيب وانفصلنا بكل هدوء واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، فى النهاية كل شئ قصمة ونصيب".

يبدو أن علاقة الحب التى جمعت الثنائى الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحه لم تدم طويلاً، فرغم زواجهما نهاية العام الماضى وتحديداً فى شهر أكتوبر العام الماضى إلا أن الانفصال كان سريعا.