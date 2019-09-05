"يعالج الضعف الجنسي عند الرجال".. اعرف فوائد عصير القصب

تعد فوائد عصير القصب عديدة لجسمك ولجمالك، وهو يتمتع من غناه بالعديد من المغذيات الضرورية ومضادات الأكسدة المهمة، حيث إنه يقلل من الكولسترول في جسم الإنسان، و يخفض الوزن، و يعالج الضعف الجنسي عند الرجال، و يساعد على انتصاب القضيب عند الرجال.

تعرف على أماكن زراعة القصب



ما هي القيمة الغذائية لعصير القصب؟



فيتامين A، وفيتامينC، والتي تعد أيضا من ضمن مضادات الاكسدة القوية.



وفيما يخص المعادن الذي يحويها عصير قصب السكر فهي تشمل كل من:- الكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والحديد، والكروم، والفسفور؛ بالاضافة الى مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية، وهي:- التريبتوفان، والأرجينين المعروفة بأهميتها لنمو الجسم وعمل الانزيمات وتكوينها وبناء العضلات.



وعصير قصب السكر عند شربه بيئة قلوية في الجسم، تقوي مناعته ضد العديد من الامراض وتكافح السرطانات والالتهابات والعدوى الفيروسية والبكتيرية.





فوائد عصير القصب

تقليل الكولسترول يحتوي عصير القصب على مركبات خاصة تساعد في خفض مستويات الكوليستيرول السيء LDL، والدهون الثلاثية في الجسم، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.



خفض الوزن وجد بأن بعض الاحماض الامينية التي يحويها قصب السكر تعزز عملية حرق الدهون وعمليات الايض المختلفة في الجسم، وهي مهمة في تكوين العديد من الانزيمات.



فوائد عصير القصب للرجال

يعالج سرطان البروستات الذي يصيب الرجال نتيجة لاحتوائه على مادة المنغنيز، فإنّ عصير القصب له القدرة على زيادة الطاقة الجنسيّة لدى الرجال.



يعمل على علاج الضعف الجنسيّ، ويساعد على انتصاب القضيب وذلك في حال تمّ عمل الوصفة التالية:-



خلط كمية من البصل، والتمر، مع القليل من حب الرشاد، والزنجبيل، وحلو الرمان، ومزجها في الخلاط الكهربائي مع الكرفس وعصير قصب السكر.



فوائد قصب السكر العامة

هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم جراء تناول قصب السكر، يعالج آلام والتهابات الحلق واللوزتين يعمل على المحافظة على صحة نفسيّة متوازنة، كما ويعمل على معالجة الاكتئاب، وذلك من خلال تحفيز المخ على إفراز مادة السيراتونين.



ويعتبر من المواد الغنيّة بالسعرات الحراريّة، الأمر الذي من شأنه أن يكسب الجسم كمية كبيرة من الطاقة؛ ويقوّي العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة فيها.



يحمي الكبد وتنشيط عمله يحدّ من شعور القلق والتوتر؛ وذلك لأنّه يعمل على تهدئة الأعصاب يوصف لمن يعاني من النحافة المفرطة؛ وذلك لأنّه يعمل على فتح الشهية يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وأهمها الإمساك يعمل على تنقية الكلى، والمساعدة على إدرار البول يقلّل من كمية الكولسترول الضار في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يحمي الشرايين والأوعية الدموية، ويقي من الإصابة بالجلطات أو السكتتات القلبية، هذا عدا عن معالجته لمرض تصلب الشرايين يؤخّر من ظهور علامات التقدّم بالعمر يقلّل من آلام الحيض للنساء.



وتعد العصائر الطبيعية فرصة مثالية للكبار والصغار للحصول على وجبة خفيفة غنية بالمغذيات، وسريعة الامتصاص والهضم، وتمد الجسم بالطاقة، وإحدى العصائر الطبيعية الهامة عصير قصب السكر الشهير.يزرع قصب السكر في المناطق الحارة، ويحتاج الى تربة خصبة ومياه غزيرة لكي ينمو، وأكبر الدول المنتجة له البرازيل والهند، ويعد المشروب الشعبي للعديد من الدول الافريقية والاسيوية والامريكية اللاتينية ومنها مصر.فوائد عصير القصب تعود بالاساس لمكونات قصب السكر، اذ يعتبر عصير قصب السكر عالي بالمغذيات ومضادات الاكسدة القوية مثل مادة البوليفينول، ويحوي فيتامينات ومعادن ومواد هامة، ومنها:- فيتامينات مجموعة B والتي تشمل كل من( B1، B2، B3، B5، B6)، فضلًا عن