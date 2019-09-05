بعد صعود أسعار الذهب مجددًا.. 5 أسباب أدت إلى ارتفاع المعدن الأصفر (فيديو)











وأوضح "واصف"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن السبب الثاني هو أن البنك الفيدرالي الأمريكي قام بتخفيض سعر الدولار، وبالتالي أصبح الاستثمار في الإيداع ليس مجزيًا، وكل المستثمرين سحبوا أموالهم من الاستثمار في البنوك ويضعونه في الاستثمار في الذهب.



وأشار إلى أن السبب الثالث هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث عمل على إضعاف كل عملات دول "اليورو"، والسبب الرابع، مشاكل الأرجنتين، والخامس مشاكل إيران واحتجاز ناقلات النفط، معقبا: "العالم كله بيغلي.. فـ الدهب بيغلا"، مشددا على أن غلاء الذهب يؤثر في غلاء باقي المعادن.



وواصلت اسعار الذهب في مصر الصعود بضغط من الارتفاع العالمي في سعر الذهب بالبورصة الدولية ليسجل أعلي مستوي في سعر الذهب منذ 6 سنوات، وارتفعت اسعار الذهب نظرًا لأنه ملاذ أمن للإستثمار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وبالتزامن مع التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المال، بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام.



أسعار الذهب جاءت اليوم الخميس على النحو التالي:

وسجل الذهب عيار 18 سعر618.86 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 21 سعر 722.01 جنيهات، وسعر الذهب عيار 24 نحو 825.13 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5648 جنيها.



أسعار الذهب مرت بجلسة متقلبة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليغلق على ارتفاع عند تسوية التعاملات وكان قد تراجع خلال التعاملات بنحو 10 دولارات مع ترقب الأوضاع السياسية في المملكة المتحدة حيث يتجه البرلمان البريطاني لإقرار تشريع متعلق بالخروج من الاتحاد الاوربي مع تلويح رئيس الوزراء بعقد انتخابات مبكرة بعد اقرار التشريع، بجان اعلان عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 2.7 % بنهاية يوليو الماضي.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة عند 1560.40 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى 1542.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.6 بالمائة عند 1556.64 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلًا 98.456.



واستقر سعر الذهب في مصر اليوم 5-9-2019 خلال التعاملات الصباحية، حيث شهد المعدن الأصفر حالة من الاستقرار لمختلف الأعيرة الأكثر رواجا في السوق المصري.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة هي الحرب الاقتصادية التي حدثت مؤخرًا بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الحروب حاليا لا تعتمد فقط على حروب الدبابات والأسلحة، ولكنهم أصبحوا "بيحاربوا بعض في أكل عيشهم".