إطلالة رشيقة لـ جينفير لوبيز تبهر جمهورها (صور)

تمتاز الفنانة العالمية جينفير لوبيرز، بالرشثاة والجمال الطبيعي اللذان تبرزهما في كل حفل لها وذلك رغم تخطيها عمر الـ 50.

وأبهرت جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها بنشر صورة لها تتميز فيها برشاقتها رغم تخطيها الخمسين من عمرها، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون حول سره كلما ازدادت بريقاً رغم مرور السنوات.

ونشر موقع الديلي ميل، عدة صور التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي لها خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها على متن يختها وأكدوا خلال التقرير أن جينيفر لوبيز دوماً ما تتمكن من المحافظة على قوامها بسبب عشقها للرياضة وممارستها بشكل منتظم مثلما ظهر خلال تلك الصور صباح اليوم.

قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50.

واختار "رودريجز" سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز، بحسب مجلة "ماري كلير".





في المقابل ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة "فورد برونكو"، في أحدث إصداراتها لعام 2020.

مع اقتراب موعد حفل جينفر لوبيز بالعلمين فى الساحل واحتفالها بعيد ميلادها الخمسين فيه بمصر ارتفعت الأصوات من جديد تجدد مشكلة مريام فارس وتصريحاتها الأخيرة قبل أسابيع عن تعاليها عن إقامة حفلات لها بمصر ثم تراجعها عن الكلام واعتذارها بعدما قام الجمهور المصرى عليها وتصدوا لكلامها والحقيقة تذكرت عندما جاءت مريام لمصر وهى صغيرة السن وكانت تقيم حفلات صيفية شبابية فى الساحل والأندية الخاصة بالثغر وبالقاهرة وكان أجرها لايزيد وقت بداياتها عن ألف دولار ولما زاد أصبح خمسة آلاف وقت أن كان الدولار بـ 3 جنيهات وحال مطربات لبنان عندما كانت بداياتهن فى مصر وأتذكر أن أول أجر أخذته نانسى وهيفاء واستحضرهما سمير صبرى فى مهرجان الأغنية وكان يقام بالسلاملك فى المنتزه ألف دولار وكيف كان أول حفل لإليسا فى نادى أكاسيا وكانت تغنى بلاى باك والصوت بدأ يقطع وانصرف الجمهور، الناس دى نسيت أن بداياتها ونجاحاتها كانت من مصر، رغم أنهم كانوا يغنون فى بلادهم لكن الشهرة لم تأت زاحفة لهن إلا بعد الغناء فى هوليوود الشرق حتى إن كارول سماحة التى كانت تغنى سنوات فى لبنان لم تلق البريق والشهرة التى هى فيها الآن إلا بعد الغناء فى مصر، سبحان من له الدوام وإن كنتم نسيتم.

تناقل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة منى زكي، خلال الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

وظهرت زكي في الفيديو وهي وترقص بحماس شديد على أنغام إحدى الأغنيات خلال الحفل بصحبة عدد من الأصدقاء.

وكانت الفنانة لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر وسط حضور جماهيري كبير، رغم دعوات الكثير من النشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.