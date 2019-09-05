وجها لوجه أمام إياد نصار.. علاء حماد يشارك فى "حواديت الشانزليزيه"

يعرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في شهر أكتوبر المقبل، ويشارك الشاب علاء حماد، في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" أمام النجم إياد نصار.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة مي سليم، وإنجي المقدم وداليا مصطفى، وتأليف نهى سعيد وأيمن سليم وإخراج مرقس عادل.

تدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى ذلك الوقت من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.

وكانت بدأت الفنانة أمانى كمال تصوير دورها فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، داخل الديكور الأساسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ومقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، وتجسد أمانى شخصية جديدة ومختلفة تماما، عما قدمته من قبل، خاصة أن هذه الشخصية تعد محورية للغاية فى أحداث العمل، إذ تمتلك أمانى "بنسيون" كانت تعيش فى "اليونان" وتتحدث اليونانية، ، حيث تدور أغلب أحداث المسلسل داخل البنسيون.

وجاء إختيار أمانى للشخصية، لاسيما أن تلك الشخصية تحتاج لملاح فتاة أوروبية، وذلك لإعتماد الأحداث على فتاة من أصول يونانية، وهو ما دفع صناع العمل لإختيار أمانى كونها تألقت الفترة الماضية فى مسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، ومسلسل "أبو العروسة" مع النجمين سيد رجب وسوسن بدر .

كشفت النجمة الشابة منة جلال، انتهائها من التفاصيل النهائية على رسم شخصيتها الجديدة داخل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والذي يقوم ببطولته النجم الأردني إياد نصار والنجمة داليا مصطفى.

وقالت منة جلال، في تصريحات صحفية، إنها ستبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع شركة "سنرجي" والمنتج تامر مرسي، وتعاونها مع المخرج مرقس عادل.

وتمثل مشاركة منة جلال فى "حواديت الشانزليزيه" عودة مختلفة وقوية لها بعد أخر أعمالها الدرامية مسلسل "رمضان كريم" والذي عرض رمضان قبل الماضي وشارك في بطولته كل من سيد رجب وروبي ومحمود الجندي بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.