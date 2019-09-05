الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة على هذه المناطق

الدكتور أحمد عبدالعال،

الصغرى- العظمى

القاهرة 24-36

الاسكندرية23-32

السلوم23-32

الاسماعلية 22-36

رفح 23-31

كاترين 18-31

الفيوم 24-36

سوهاج28-38

اسوان40

حلايب 30-34

شلاتين 28-36







وأكد رئيس الأرصاد الجوية، أن الهيئة لم تُحذر من برودة الجو وتساقط الامطار في سبتمبر وقدوم الشتاء مبكرًا، ولم يصدر عنها هذا الكلام نهائيًا.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك تحسن في الاحوال الجوية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ أول سبتمبر، حيث انخفضت نسب الرطوبة من 10 إلى 15%.

وأوضح أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار حاليًا، ولو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.

وتابع أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على جنوب السويس والبحر والأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب حلقة الملاحة البحرية هناك، بينما البحر المتوسط قابل لأعمال الملاحة البحرية، مع وجود شبورة مائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المالية والوجه البحري.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا علي السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.وأضاف البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب منخفضة ومتوسطة علي السواحل الشمالية.ولفت إلى أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.من جهته، قالرئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ بداية شهر سبتمبر، موضحًا أن هناك نشاطا للرياح يساهم في انخفاض نسب الرطوبة عن شهر أغسطس الماضي، ويساهم في جعل الشبورة المائية خفيفة إلى حد ما.وأضاف عبدالعال، خلال تصريحات صحفية سابقة، أن هذا الاستقرار الذي نشهده في الأحوال الجوية ثابت معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري.وأوضح أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الأيام، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.وتابع عبدالعال، أن أجمل جو وأجمل وقت للمصيف يكون خلال شهر سبتمبر، حيث إن درجات الحرارة ونسب الرطوبة تكون جيدة، ويكون الجو لطيفا جدًا على السواحل خاصة في فترة الظهيرة، موضحًا أن البحر الأحمر قابل للملاحة البحرية، بينما هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مدن ومحافظات مصر: