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عبد الحميد يرشح الزمالك للفوز بالكأس وهذا الثلاثي لتدريب المنتخب

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:46 ص
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عبد الحميد يرشح الزمالك للفوز بالكأس وهذا الثلاثي لتدريب المنتخب
جمال عبدالحميد
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ريهام عبد المحسن
 
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رشح جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الزمالك للفوز بكأس مصر على براميدز ورشح مختار مختار وطارق العشري وربيع ياسين لتدريب المنتخب.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "من قام بترشيح المدربين لقيادة المنتخب وكيف لم يتم ترشيح مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي وطارق العشري مدرب حرس الحدود الذي تمكن من الفوز بكأس مصر وربيع ياسين الذي فاز بأمم أفريقيا للناشئين وقاده للتأهل لكأس العالم".

وأضاف :"ميتشو مدرب رائع ويعرف كيف يدير المباريات وسنتمتع بنهائي كأس مصر وستكون مباراة قوية ومثيرة للغاية والزمالك الأقرب للتتويج بالبطولة".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً :"ارشح الزمالك والأهلي والاسماعيلي لاحتلال صدارة الدوري الموسم المقبل وسيدخل الجونة في المنافسة".
وكان جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق توقع فوز الفريق الأبيض بكأس مصر وأكد أنه سيقوم بحلاقة شعره لو لم يفز باللقب.

وكان عبد الحميد قال في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الزمالك أهدى الأهلي بطولة الدوري لأنه فقد 19 نقطة في الدور الثاني فقط".

وأضاف :"صلاح محسن أفضل مهاجم في الأهلي ولكنه لا يشارك وأي مدير فني يحلم بوجود مهاجم مثل أزارو لأنه يستطيع الوصول إلى المرمى ببراعة".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " الزمالك سيتوج ببطولة كأس مصر الموسم الحالي ولو لم يتوج باللقب سأقوم بحلاقة شعري".
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